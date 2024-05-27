你乱糟糟的桌面有救了！LlamaFS：基于Llama 3的自动整理小助手

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:LlamaFS是一个基于Llama3的自动文件整理系统，旨在帮助用户自动重命名和组织电脑中的文件。
功能特点:
自动整理文件:LlamaFS能够根据文件内容和时间等信息，自动对文件进行重命名和分类整理。
支持多种文件类型:系统不仅支持普通文件的整理，还能够处理图片和音频文件。
隐私保护:提供“隐身模式”，确保用户的文件安全，不会被泄露。
用户友好界面:界面简洁易用，用户可以在应用提出整理方案前进行调整。
两种模式:
批处理模式:允许用户一次性整理多个文件。
守护进程模式:实时监控文件夹，自动整理新添加的文件。
使用场景:
整理下载文件夹:LlamaFS能够自动识别下载文件夹中的文件内容，并按类别整理，如将税务文件和照片分别归入不同文件夹。
批量处理:用户可以一次性整理大量文件，避免了手动整理的繁琐。
实时监控:LlamaFS可以持续运行，随时整理用户新增的文件。
项目地址:https://top.aibase.com/tool/llama-fs
LlamaFS通过智能化的文件管理，大大提高了文件整理的效率，同时保护用户隐私，提供了便捷的文件处理解决方案。
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