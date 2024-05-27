你乱糟糟的桌面有救了！LlamaFS：基于Llama 3的自动整理小助手

I2VEdit是一种创新的视频编辑技术，通过预训练的图像到视频模型，将单一帧的编辑扩展到整个视频。这项技术能够适应性地保持源视频的视觉和运动完整性，并有效处理全局编辑、局部编辑以及适度的形状变化，这是现有方法所不能实现的。I2VEdit的核心包括两个主要过程：粗略运动提取和外观细化，通过粗粒度注意力匹配进行精确调整。此外，还引入了跳过间隔策略，以减轻多个视频片段自动回归生成过程中的质量下降。实验结果表明，I2VEdit在细粒度视频编辑方面的优越性能，证明了其能够产生高质量、时间一致的输出。