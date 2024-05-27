9美元/月！Stability AI推Stable Assistant 可用SD3生成图片

划重点: 🤖 Stable Assistant 是由Stability AI 开发的友善聊天机器人，搭载了Stability AI 的文本和图像生成技术，包括 Stable Diffusion3和 Stable LM212B。 💬 Stable Assistant支持使用SD3生成图片、通过文字编辑图片、生成式填充图片、提升分辨率、生成视频、去除背景、线稿转图片、改变画风等。 🖼️ Stable Assistant 还提供了图像服务，可以将你的想法转化为令人惊叹的图像，并可以使用 Stable Video 将念制作成吸引人的影片。

站长之家(ChinaZ.com) 5月27日 消息:Stability AI 推出了一款名为 Stable Assistant 的友善聊天机器人，它搭载了Stability AI 最新的文本和图像生成技术，包括 Stable Diffusion3和 Stable LM212B。这款聊天机器人目前处于测试阶段。

Stable Assistant 具备出色的多主题提示、图像质量和拼写能力它擅长根据对话提示生成图像、提供知识性回答、帮助写作项目，并用匹配的图像增强内容。Stable Assistant 能够以各种风格生成图像，在特定的用例中，它偏向于插图风格。

Stable Assistant 提供图像服务，你可以使用它创建带有文本或图像的视频，将你的概念制作成引人入胜的影片。

如果你想使用 Stable Assistant，可以选择适合你需求的订阅计划（最低档每月9美元起），然后开始创作!每次使用将会扣除相应的积分，例如成功生成一张图像将扣除6.5个积分，每发一条消息给 Stable Assistant 将扣除0.1个积分。具体的工具费用请参考 Stable Assistant 关于页面。

如果你想取消订阅，只需登录后点击右上角显示你邮箱地址首字母的按钮，然后点击 “管理订阅”，在右上角点击 “取消订阅计划”，最后点击 “取消订阅计划” 确认取消。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/stable-assistant

（举报）