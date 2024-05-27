软银计划在人工智能项目上投入 90 亿美元

划重点: 1. 📈 软银计划在人工智能领域投资近90亿美元，是过去12个月投资金额的两倍多。 2. 🍏 苹果公司将在即将举行的开发者大会上推出人工智能技术，希望通过其庞大的用户基础成为最大的人工智能参与者。 3. 🤖 苹果公司的人工智能项目仍在不断发展中，可能将 AI 功能推出作为预览版。

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:日本的软银计划投资近90亿美元用于人工智能领域，这是其在过去12个月投资金额的两倍多。软银计划将资金投入到 AI 项目中，以加速其在人工智能领域的发展。此举将使软银成为全球最大的 AI 投资者之一。

与此同时，苹果公司计划在即将举行的开发者大会上推出人工智能技术。虽然苹果在人工智能领域的发展相对滞后，但其拥有庞大的用户基础，这可能使其一夜之间成为最大的人工智能参与者。预计全球范围内将有数以亿计的苹果产品支持即将推出的人工智能功能，并且其用户很可能至少会尝试使用这些新功能。

然而，有迹象表明苹果的人工智能项目仍在不断发展中，据称该公司正在考虑将人工智能功能推出作为预览版。考虑到 Siri 在2011年作为测试版推出，至今仍然处于测试阶段，这可能不是一个吉利的举动。

最近，关于苹果公司人工智能研究的一份报告指出，Siri 是该公司人工智能努力的核心，团队正在研究如何在不使用唤醒词的情况下使用 Siri。这意味着语音助手将能够判断是否有人在与它交谈，而无需用户说出 “嘿 Siri” 或 “Siri”。

PYMNTS 的 CEO Karen Webster 在本月早些时候对苹果公司的开发者大会前的状况进行了分析，指出尽管苹果在过去五年里在人工智能上的投资达到了1000亿美元，但在推动人工智能革命的创新者中并未引起关注。苹果宣布与 OpenAI 合作，在 iPhone 上推出 GenAI。

软银计划加大对人工智能的投资力度，而苹果公司希望通过其庞大的用户基础在人工智能领域取得突破。然而，苹果的人工智能项目仍在不断发展中，可能会将 AI 功能作为预览版推出。这些举措将为人工智能领域带来更多的创新和发展。

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