台积电称AI加速器市场今年有望增长 250%

划重点: ⭐ AI 加速器市场预计将增长2.5倍 ⭐ TSMC 占据超过80% 的 AI 加速器市场份额 ⭐ 除了 AI 加速器市场，其他半导体市场增长预期相对较低

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:根据 TSMC（台积电） 在其技术研讨会上透露的消息，半导体市场去年下半年才开始复苏，因此分析师对今年的增长持谨慎态度。尽管 PC 和智能手机领域今年的增长预期仅为个位数，但有一个半导体市场预计将增长约250%，那就是 AI 加速器市场。

TSMC 估计，今年 AI 加速器市场将增长2.5倍。这一转变令 TSMC 感到特别高兴，因为大多数 AI 处理器倾向于使用先进工艺技术。此外，TSMC 生产超过90% 的 AI 处理器，例如为 Nvidia 的用于 AI 和 HPC 的 GPU，目前已占据超过80% 的 AI 加速器市场份额。

值得注意的是，大多数 AI 加速器不仅使用由 TSMC 加工的硅片，还需要先进封装技术，例如 TSMC 的 CoWoS。这意味着这家芯片代工企业通过为 AMD、AWS、Broadcom、Intel、Nvidia、Meta 或 Microsoft 等公司制造这些产品赚取了相当可观的利润。

根据 TSMC 的预期，其他半导体市场今年预计增长不会显著。例如，PC 芯片预计仅增长1% 至3%，智能手机芯片也预计增长1% 至3%，但物联网产品预计将增长7% 至9%。相比之下，汽车芯片市场预计将下降3% 至1%。

从整体半导体市场来看，对 TSMC 来说前景相当乐观。除了存储器外，市场预计今年将增长10%，达到6500亿美元，其中包括封装、PMIC 等许多其他产品。代工市场预计将增长15% 至20%，达到1150亿美元（不包括 Intel Foundry），因此 TSMC 应该感到非常舒适，尤其是在从竞争对手那里夺取市场份额的同时，还有望在未来几年扩大领先技术和特种技术的生产能力。

（举报）