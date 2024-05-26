第七届数字中国建设峰会公布“十佳解决方案” 蚂蚁数科数据协作平台入选

5月25日下午，第七届数字中国建设峰会公布了本届大会的“最佳成果”奖，蚂蚁数科隐私增强型数据协作平台（FAIR）凭借领先的技术优势与丰富的产业实践入选“十佳解决方案”。该方案基于蚂蚁数科在区块链、隐私计算和数据安全领域的技术优势打造，可实现数据的安全流通与可信共享，有效防止数据泄露和滥用，助力数据要素价值释放。

据悉，组委会特邀相关领域专家，经过三轮严格遴选，从180家单位选送的594个成果中，最终评选出“十大硬核科技”“十佳解决方案”两大奖项。其中，“十佳解决方案”奖旨在重点遴选适用性强、推广性强，能够推动生产方式、生活方式和治理方式发生变革的数字化解决方案。

此次入选“十佳解决方案”的蚂蚁数科隐私增强型数据协作平台融合了多种隐私计算技术，如安全多方计算（MPC）、联邦学习(FL)、可信执行环境(TEE)等，可满足大规模数据开放、多机构间广域的数据流通协作需求，目前已在政务、营销、风控、民生等多个垂直领域落地，为多家数据交易所、大数据局、银行等单位提供技术支撑，提升数据协作效率，降低合规管理成本，助力数据安全高效流通，推动数据要素价值释放。

峰会期间，蚂蚁数科还正式发布了基于该隐私增强型数据协作平台打造的公共数据授权运营一体化解决方案，该方案集数据授权运营管理、数据确权登记、数据开发利用、数据交付、数据合规监管等能力于一体，通过可溯源授权、可靠供给、可信处理、可控服务与安全等技术手段，为政府和企业提供安全可信的数据授权开发与运营全流程服务。

据组委会介绍，第七届数字中国峰会最佳成果遴选活动集中展示了一批数字化技术新成果、数字化实践新案例，彰显数字化领域建设者及贡献者的风采，为数字中国建设的最新成果搭建了全方位的推广平台。

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