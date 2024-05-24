2024数字中国建设峰会 蚂蚁数科联合合作伙伴发布公共数据授权运营一体化方案

随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，数据作为关键生产要素的价值日益凸显。如何助力数据要素安全高效流通，促进数据要素价值释放成为第七届数字中国建设峰会期间各方热议的焦点。5月23日，在“有福之州，对话未来”活动上，蚂蚁数科正式发布了公共数据授权运营一体化解决方案，为政府与企业提供安全可信的数据授权开发与运营全流通服务，助力数据要素“供得出”、“流得动”、“用得好”。

据悉，蚂蚁数科联合合作伙伴共同推出的公共数据授权运营一体化解决方案，集数据授权运营管理、数据确权登记、数据开发利用、数据交付、数据合规监管等能力于一体，通过可溯源授权、可靠供给、可信处理、可控服务与安全等技术手段，为政府和企业提供安全可信的数据授权开发与运营全流程服务。

数据要素价值释放需要场景牵引。在应用场景方面，蚂蚁数科积极践行“数据要素X”重点行业和领域行动计划，已与全国多个省市级政府主管部门、数据交易所以及百余家行业客户推进建设数据资源体系。

如在工业领域，蚂蚁数科的产业风控平台利用端云协同、隐私计算等技术，助力国内头部大宗贸易商热联集团安全、合规地汇集产业宏观数据、企业微观数据，打造了一个承载6000+行业、近1亿企业、20亿条关系的“产业图谱”，从宏观和微观视角描绘企业间的供求关系、生产关系、风险传导关系等，提升产业链上下游协作效率。

蚂蚁数科副总裁邹亮表示;“自“数据二十条”颁布以来，蚂蚁数科积极响应国家战略需求，在公共数据授权运营、数据交易流通、数据应用场景创新方面主动探索，并不断发挥在区块链、隐私计算等领域的技术积累与优势，以场景为牵引，推动数据安全可信流通，释放数据要素价值。”

未来，蚂蚁数科将持续联合合作伙伴，为政府及行业数字化转型、发挥数据价值提供更多行之有效、完整可靠的解决方案，共同探索培育新质生产力创新路径。

据了解，蚂蚁数科已经与福建大数据集团、贵阳数交所、深圳数交所、海南大数据管理局等多家机构达成战略合作，与合作伙伴共同推动数据高效利用，助力数据要素市场高质量发展。在IDC发布的《数据要素全景研究》中，蚂蚁数科以技术服务的完整性入选代表技术厂商。

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