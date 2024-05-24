戴尔与英伟达合作，利用 AI 解决方案推动 AI 工厂发展

划重点: - 戴尔正在与英伟达合作，扩展其 AI 工厂基础设施服务，增加对新软件和服务器解决方案的支持。 - Dell AI 工厂是专门为支持高强度 AI 工作负载而设计的基础设施服务。 - 戴尔的 AI 工厂现在还将支持液冷散热服务器，包括新的 PowerEdge XE9680L。

站长之家(ChinaZ.com) 5月24日 消息:戴尔正在与英伟达合作，扩展其 AI 工厂基础设施服务，增加对新软件和服务器解决方案的支持。与其他基础设施服务不同，戴尔的 AI 工厂专门设计用于支持高强度的 AI 工作负载。

在今年的 GTC 大会上宣布的戴尔 AI 工厂现在已经扩展到包括对液冷散热服务器的支持，其中包括新的 PowerEdge XE9680L。在拉斯维加斯的 Dell Technologies World 上发布的 XE9680L 服务器采用了英伟达的旗舰型号 Blackwell GPU，共有8个。液冷散热设计旨在将热量远离硬件。

使用类似 XE9680L 这样的服务器来驱动 AI 工作负载的企业可以获得大规模 AI 部署的效率提升，因为液体冷却可以使 GPU 保持冷却，让其以更长时间的高峰运行。戴尔的新 XE9680L 服务器将在2024年下半年推出。

戴尔的 AI 工厂还搭载了英伟达提供的一项工具，可以帮助企业个性化和部署自己的数字助手。戴尔数字助手生成式 AI 解决方案允许用户在全面部署之前设计和测试定制的 AI 助手。通过戴尔的 AI 工厂，还可以使用 NativeEdge 这个编排平台自动化英伟达的 AI Enterprise 软件。企业可以使用 NativeEdge 来针对特定用例优化英伟达的 AI 软件。英伟达的一系列 AI 微服务，包括用于模型优化的 Nim，也可供用户根据行业特定应用进行自定义和微调。

英伟达的创始人兼首席执行官黄仁勋表示:“生成式 AI 需要一种新型的计算基础设施，即生产智能的 AI 工厂。” 他还表示:“英伟达和戴尔一起为全球各行业提供全套解决方案，包括计算、网络和软件，推动数字企业的副驾驶员、编码助手、虚拟客户服务代理和工业数字孪生兄弟等应用的发展。”

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