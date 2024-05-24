AI视频编辑方法ReVideo:可局部修改视频内容和运动轨迹

划重点: 🔍 在现有的视频生成和编辑方法中，精确和局部的视频编辑仍然是一个巨大的挑战。 🔍 本文提出了一种新颖的方法，通过同时指定内容和运动来实现精确的视频编辑。 🔍 通过三阶段的训练策略和时空自适应融合模块，我们实现了内容和运动控制的集成，具有出色的编辑效果。

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:研究人员提出了一种名为 ReVideo 的视频编辑方法，该方法通过指定内容和运动来实现精确的视频编辑。与现有方法不同的是，ReVideo 可以在特定区域进行精确的视频编辑，既可以修改视频内容，也可以修改运动轨迹。

ReVideo产品入口:https://top.aibase.com/tool/revideo

为了实现这种精确的视频编辑，研究人员提出了一个三阶段的训练策略。首先，他们通过修改第一帧来实现内容编辑。然后，他们通过基于轨迹的运动控制来实现运动编辑，这为用户提供了直观的交互体验。最后，他们提出了一个时空自适应融合模块，用于将内容和运动控制集成在各种采样步骤和空间位置上。

视频展示如下：

为了解决内容和运动控制之间的耦合和训练不平衡的问题，研究人员采用了逐步解耦的训练策略。他们先从粗到细逐步解耦内容和运动控制。然后，他们通过时空自适应融合模块将内容和运动控制进行集成。实验证明，ReVideo 在准确的视频编辑应用方面具有很好的性能，包括局部改变视频内容、保持内容不变并定制新的运动轨迹、修改内容和运动轨迹等。

ReVideo 是一种具有出色编辑效果的视频编辑方法，它通过指定内容和运动来实现精确的视频编辑。通过三阶段的训练策略和时空自适应融合模块，ReVideo 能够灵活地应用于各种视频编辑应用，并具有良好的性能。这一方法的提出将进一步推动视频编辑领域的发展。

产品入口:https://top.aibase.com/tool/revideo

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