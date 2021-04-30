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快科技5月6日消息，今天汽车博主韩路”晒出多张小米SU7女性车主的照片。韩路在欣赏了这些美女车主的照片后，半开玩笑地表示：回头看了看我自己，算了小米SU7我卖了，不配当车主。”小米集团创始人雷军曾透露，小米SU7的购买者中近30%为女性，而且在男性订单中，也有许多是为妻子、女友或姐妹购买的。雷军强调，小米SU7在设计之初就考虑到了女性用户的需求。女性消费者被小米汽车的外观、防晒功能和收纳设计所吸引。为了确保女性车主能够轻松驾驶，小米SU7的外观设计并不过于庞大，转弯半径也较小，使得车辆更加灵活。在初期设计阶段，我们
特斯拉公司近日宣布，随着限制的逐渐解除，其智能网联汽车在各地已经可以自由行驶和停放，不再受到限制。那么现在特斯拉在国内是不是真的畅通无阻了呢？除非获得特殊许可或因公务需要，私家车通常是不允许随意进入政府机关大院的，以确保机关单位的安全和秩序。
首款定制化AI虚拟伴侣真人影像互动的作品，《美女，应接不暇》是一款深度互动剧情游戏，以现代职场生活为背景，恋爱故事为主线，AI虚拟人技术为补充，为玩家提供了一场沉浸式的真人互动剧情体验!除了紧凑有趣的剧情和多样创新的玩法之外，《美女，应接不暇》最大的亮点在于AI技术的加持，为玩家提供了一个更加真实、互动性更强的游戏体验。作品中采用电话簿的形�
小米SU7Pro今日开启交付，一位美女车主成功提车，她说，家里有很多小米的产品，最看中的就是Pro版本的续航。小米SU7Pro适合三类人群选择：对冬季续航里程有高需求的北方用户、上下班通勤距离较长的用户以及购车预算达不到Max版的科技发烧友。这款汽车售价是24.59万元。
随着《庆余年》第一部的大火，观众的期待值直接拉满，对第二部的期待达到了顶峰。在备受关注中，《庆余年2》终于定档在了5月16日，并在CCTV8与腾讯一同播出。细腻的情感互动与职场策略并重，玩家的每个决策都将深刻影响角色命运与情感走向，从导向多样化的结局。
仅仅上线3天，这款名为《美女，应接不暇》的互动影游已经刷屏了各大平台，并获得众多网友的强烈推荐，口碑爆棚，热度居高不下。《美女，应接不暇》定价为42元，首发14天7折，折后为29.6元，这个价格可以说是非常的良心了。它不仅仅是一场游戏，更是一次心灵的触动，一次对现代都市生活的深刻反思。
在游戏业界激烈的“影游大战”硝烟尚未完全散去之时，一款名为《美女，应接不暇》的游戏横空出世，以其独特的职场挑战与情感纠葛设定，真实再现都市生活，为玩家们带来了一场前所未有的沉浸式游戏体验!5月15日准备发售的互动游戏《美女，应接不暇》官方现在发福利了，在官方微信玩家群中，游戏激活码免费送，六位女主角签名照将以盲盒的形式抽取。真人互动影游《美女，应接不暇》堪称男性的逆袭世界，游戏中玩家将会感受从社恐宅男到万人迷的反转。玩家不仅能在游戏内与女神角色展开一段段扣人心弦的浪漫故事能在游戏外通过AI女友继续这段情感旅程。
《美女，应接不暇》是一款关于职场恋爱双题材的沉浸式剧情影游，这款影游除了经典的剧情之外，是首次融合了AI技术的职场美女互动影游。《美女应接不暇》的最大亮点莫过于AI虚拟人的玩法。玩家的决策将直接影响个人命运和与六位女性角色间的情感走向，引出多重结局。
在一堆真人互动影游的激烈竞争力，《美女，应接不暇》刚刚上线两天就成功地脱颖出，游戏不仅在社交媒体上引发了大量的话题讨论，在Steam取得了好成绩，吸引了众多KOL和KOC参与推广，更在抖音、微博等平台上引发了大量用户自发创作的相关内容，引起了全网热议。《美女，应接不暇》5月15日正式发售，游戏定价在42元。前往Steam，反转人生!《美女，应接不暇》给玩家营造了和现实生活相差无几的镜像人生，增强沉浸式代入感体验，打造一种现实人生逆袭的真实感。
市场对美联储降息的预期越来越低，甚至认为美联储会继续加息。全球市场都在关注美联储动态，本文MagicCompassLtd分析下美联储是否会亮出他的最终武器——降息，以及降息对市场的影响。埃及货币的暴跌也是这场大棋局中的一个重要信号，埃及现在面临着巨大的经济压力，很可能需要向国际货币基金组织或世界银行寻求贷款这两家机构基本上都是由美国主导的，这意味着，如果埃及无法偿还贷款，他们抵押给贷款国的资产最终可能会落入美国的手中，这可是一个多么精妙的布局。
AI 克隆声音是一项利用机器学习技术生成与特定人声相似的语音的技术。无需特殊设备，可在浏览器中快速生成高质量的克隆声音。价格分为免费基础服务和付费高级服务，提供更多的声音定制选项。
Hacker Search是一个基于Hacker News历史数据的问答工具，它特别适用于理解HN读者对某个话题的情感，或寻找HN读者感兴趣的话题的专家见解。
Voxpad是一款利用人工智能技术帮助用户快速生成讲座笔记的网站。它通过自动化笔记过程，节省了用户手动记录笔记的时间，同时提供了精确和详细的笔记内容，包括关键点和总结，并附有时间戳，方便用户快速定位到特定部分。此外，Voxpad支持多文件格式，具有易于使用的界面和文本编辑器，允许用户编辑和格式化笔记，以满足个性化需求。
Pitch Deck Generator 是一个在线工具，旨在帮助用户通过其7步模板工作流程，快速创建出具有说服力的演示文稿。它从识别问题或机会到自信地提出请求，通过引导性的提示帮助用户创建清晰、简洁的演示，展示其独特的解决方案和团队。
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Chirpley是一个创新的自动化、点对点、一站式影响者市场平台，专注于微纳米影响者。它通过人工智能和机器学习技术，为营销人员提供了快速有效的营销手段，并通过一键营销炸弹（1-click marketing bomb）功能，使得营销活动更加迅速和高效。Chirpley旨在解放微影响者营销的巨大盈利潜力，并通过端到端自动化、自适应、数据驱动的微影响者活动，提升营销的覆盖范围和影响力，将结果和效果提升到令人瞩目的高度。
helpmee.ai是一个利用AI技术为老年人提供电脑使用指导的网站。通过耐心的语音对话和屏幕共享，AI伴侣逐步引导老年人完成任何计算机任务，确保他们能够自信且独立地在数字世界中导航，支持50多种语言，全天候服务。该服务使用OpenAI的最新GPT-4o模型，提供无与伦比的准确性和理解力。
video-subtitle-master 是一个基于之前开源项目 VideoSubtitleGenerator 开发的客户端工具，它允许用户批量为视频生成字幕，并支持将字幕翻译成不同的语言。这个工具特别适合需要对视频内容进行本地化处理的个人或团队，无论是为了教育、娱乐还是商业目的。它集成了多种翻译服务，如百度翻译、火山引擎翻译等，并优化了对 Apple Silicon 的支持，提供了快速的生成速度。
BeMyEars 是一款实时字幕生成工具，利用本地设备完成语音识别，为听障人士和需要字幕的用户提供极致体验。其主要优点包括多语言支持、多源输入、隐私保护等。
大设是基于 Stable Diffusion 的免费 AI 绘画网站，提供一键生成高清精绘大图、SDXL 模型教程、AI 提示词工具。背景包括清华大学研发，定位为 AI 智能绘画平台。
Supaclip是一个旨在帮助用户将视频内容转化为知识库的在线工具。它通过提供视频摘要、AI助手、字幕和时间戳等功能，帮助用户快速理解和导航视频内容。产品适用于内容创作者、学生、播客主持人和研究人员等，通过这些功能，用户可以增加视频的有机覆盖率、从讲座中获取最大价值、提供节目笔记、通过聊天机器人进行互动以及从访谈视频和纪录片中提取关键见解和引用。
Context Data是一个为生成式AI应用设计的数据处理和转换平台，旨在帮助AI团队构建数据基础设施，以便他们专注于构建AI逻辑。它提供了无需设置基础设施、跨多个源转换数据、连接多个模型、加载数据到主要向量数据库、查询私有向量数据、定时管道以及构建数据和ETL管道等功能。Context Data强调数据隐私控制，避免了将数据上传到OpenAI等外部模型，简化了构建AI就绪数据平台的压力和复杂性。
World of Gami是一个利用AI技术简化任务管理的网站，它将日常任务转化为令人兴奋的挑战，使项目管理不仅是必需的，而且是团队工作流程中令人愉悦和有益的一部分。通过将传统任务列表或看板转变为生动和竞争性的游戏，每个用户可以创建自己的'船'，使用Scrum方法进行冲刺，并竞争'冲刺皇冠'，这不仅使项目管理更加有趣，而且培养了团队精神和成就感。
Dola 是一款通过消息应用进行日程安排的 AI 助手，它与 Google 日历、Apple 日历和 Caldav 兼容，能够通过自然语言快速安排日程，提高效率，同时支持语音、图片和文本输入。Dola 旨在帮助用户节省时间，专注于他们喜欢的事情。
reMind是一款利用AI技术帮助用户捕捉和利用数字活动作为记忆的产品。它通过先进的人工智能技术，让用户能够轻松地记录和回顾自己的工作和活动，从而提高生产力。
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AudiowaveAI是一款利用人工智能技术将文本转换成高质量音频的应用程序。它与传统的文本到语音技术不同，提供了更加自然、富有情感的语音输出，让听众在学习和享受内容时获得更好的听觉体验。产品背景信息包括它是由全球创新公司和自由职业者信赖的产品，其主要优点在于其引人入胜的声音、自然的声音效果以及令人愉悦的听觉享受。产品定位为教育工具，旨在帮助用户在移动中学习，享受夏日阳光。