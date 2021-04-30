快科技5月6日消息，今天汽车博主韩路”晒出多张小米SU7女性车主的照片。韩路在欣赏了这些美女车主的照片后，半开玩笑地表示：回头看了看我自己，算了小米SU7我卖了，不配当车主。”小米集团创始人雷军曾透露，小米SU7的购买者中近30%为女性，而且在男性订单中，也有许多是为妻子、女友或姐妹购买的。雷军强调，小米SU7在设计之初就考虑到了女性用户的需求。女性消费者被小米汽车的外观、防晒功能和收纳设计所吸引。为了确保女性车主能够轻松驾驶，小米SU7的外观设计并不过于庞大，转弯半径也较小，使得车辆更加灵活。在初期设计阶段，我们