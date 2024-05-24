荣耀200系列将配备两种悬浮四曲屏：直屏体验 曲屏手感

站长之家(ChinaZ.com) 5月24日 消息:荣耀 200 系列新机即将在 5 月 27 日正式发布，现在已在荣耀商城等渠道开放预约。今日，荣耀手机官方提前公布了该系列两款机型的屏幕形态设计，其中荣耀 200 采用的是全等深悬浮四曲屏，而荣耀200 Pro则搭载了悬浮流线四曲屏，两种设计均将为用户带来前所未有的视觉体验。

这两款屏幕形态的设计不仅展示了荣耀在手机屏幕技术上的创新实力，更在一定程度上终结了直屏与曲屏之间的争议。全等深四曲屏融合了曲屏的流畅手感和直屏的清晰视觉体验，被业内誉为最完美的屏幕形态之一。

除了屏幕设计的创新，荣耀 200 系列还将配备全新的荣耀绿洲护眼屏。这款屏幕预计会通过德国莱茵TV无频闪认证和全局护眼认证，拥有硬件级低蓝光和超高频PWM调光等特性，为用户提供更加健康、舒适的视觉体验。

在续航方面，荣耀 200 系列同样表现出色。它采用了青海湖电池，容量高达5200mAh，并支持100W快充技术。而荣耀200 Pro更是支持66W无线快充，为用户带来更加便捷、高效的充电体验。

此外，荣耀200 Pro在外观设计上也颇具特色。它采用了拼接设计的后盖，提供了绿、粉等多种配色选择。后摄模块则采用了椭圆形的镜头模组设计，搭载了 5000 万像素三主摄写真相机，为用户带来更加出色的拍照体验。

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