萨摩耶秒变肌肉猛男？我用Krea Video做了一个变身视频 附完整操作教程及提示词

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:23日，Krea AI正式公布其AI视频生成工具Krea Video进入公测，免费向所有人开放体验。从官方公布的细节来看，Krea Video相比其他的视频生成工具更加可控，你可以通过在特定的时间范围上传图片和提示词，来控制这个区域视频的情况。这意味着，我们的一些想法将更容易且可控地用视频实现。

这个消息发布后，我立马就有了一个大胆的想法，用Krea Video可以更快实现瞬息全宇宙之类的那种变幻视频。你可以分别在固定帧的位置上传你要变化的图像。

比如之前比较火的动物时装秀，你可以上传多张不同形态的动物时装秀的照片，然后让它们有一个动态过渡变幻的形态。

当然，我不满足于只是这样，我还添加了一个想法，那就是让这些动物在时装走秀的过程中变成肌肉猛男，怎么样，这个想法是不是非常有趣。

要实现动物时装秀变肌肉猛男秀，需要以下几个步骤:

1、分别绘制动物时装秀和肌肉猛男秀的照片

2、使用Krea Video制作变幻的视频

下面我将分步详细实操:

一、绘制初步图片

这里我主要有两个主体，一个我是时装秀的动物，一个是猛男

动物我这里以萨摩耶为例，绘图工具使用mj，提示词如下:

Anthropomorphic Samoyed dog， fashion runway， full body， Samoyed dog wearing Dior fashion， anthropomorphic， high-end design style， cool and attractive， slender figure， Milan fashion show， full body， dynamic capture runway show --ar9:16--v6.0--style raw

中文大意:拟人萨摩耶犬，时尚T台，全身，萨摩耶犬穿迪奥时装，拟人，高端设计风格，冷艳，修长的身材，米兰时装秀，全身，动态捕捉T台秀