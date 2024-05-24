日本航天局与铁路公司合作，利用人工智能预测轨道上的故障

划重点: - 🛰️日本航天局（JAXA）与西日本旅客铁路公司(JR-West)合作，将后者的人工智能(AI)故障预测技术应用于卫星操作。 - 🚂这项合作旨在利用数据来预测工作卫星的故障，并解决它们，就像铁路设备维护一样。 - 🌐卫星运营商 SKY Perfect JSAT Corporation 也参与其中，旨在通过改进 AI 模型的开发来检测轨道上的异常情况。

站长之家(ChinaZ.com) 5月24日 消息:日本航天局（JAXA）与西日本旅客铁路公司(JR-West)合作，将后者的人工智能(AI)故障预测技术应用于卫星操作。这两家公司自2022年10月以来一直在合作，但现在他们又联合了卫星运营商 SKY Perfect JSAT Corporation，希望这三方合作可以通过现有数据预测工作卫星的故障。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这次合作将结合 JAXA 的遥测数据资产和卫星操作专业知识，以及 JR-West 的数据分析和 AI 开发技术，以及与铁路设备维护相关的实施知识。旅客铁路公司此前已被指定为与 JAXA 共同开展 “航天器健康管理业务” 的合作伙伴，研究使用 AI 技术来预测卫星操作故障，并像维护火车一样解决问题。

与此同时，卫星运营商 SKY Perfect JSAT Corporation 将致力于解决 “商业卫星运营中的挑战，改善卫星遥测分析的 AI 模型开发”，从而在轨道上及时检测到异常情况并采取措施。JAXA 透露，他们以往很难用传统方法来可视化外部环境的影响，而多路遥测数据的收集为解决这个问题提供了帮助，使得 AI 模型成为可能。

这并不是人工智能首次进入轨道应用领域。LeoLabs 使用 AI 算法将传感器收集到的数据转化为卫星操作员的碰撞警报。同行的太空业务公司 Neuraspace 也在利用人工智能和机器学习来发现卫星之间可能的过于接近的情况，以便向客户提供潜在风险的通知。

尽管轨道上存在大量太空垃圾 - 以至于太空保险公司在2023年遭受了创纪录的损失 - 但人工智能在卡门线以上的其他领域也有其他任务要完成。去年，NASA 和 IBM 研究合作开发了一种能够检测极端天气迹象的 AI 地理空间基础模型。太空船在对接时也依赖于自主导航系统。

就在上周，NASA 甚至任命了其有史以来第一位首席人工智能官。尽管这个角色可能是新的（恭喜 David Salvagnini!），但 NASA 局长 Bill Nelson 强调，NASA 在几十年来一直在使用人工智能。

"NASA 使用各种各样的人工智能工具来造福人类，包括支持机构各类任务和研究项目、分析数据以揭示趋势和模式，并开发能够自主支持航天器和飞行器的系统，" 这个太空机构解释道。

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