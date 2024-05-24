贾跃亭称他生存需求都有问题了：澄清没起诉过快播

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:5月24日，贾跃亭在一段访谈视频中针对近期外界的质疑和猜测进行了回应。在被问及为何在资金充裕时未选择套现离场时，贾跃亭以马斯洛需求理论为参照，坦诚地表示，自己目前连基本的生理需求都难以满足，但已将全部心血和资源投入到了实现梦想的征程中，追求的是更高层次的自我价值实现。

谈及快播事件，贾跃亭坚决表示乐视是被误解的。他澄清说，乐视从未通过法律手段起诉过快播，更未涉及刑事诉讼或民事诉讼。乐视的主要行动是向国家版权局投诉快播，因为乐视拥有中国最大的版权库，对版权保护有着强烈的责任感。他强调，乐视此举旨在维护自身权益，并推动整个视频产业的健康发展。

贾跃亭进一步指出，当时互联网环境处于野蛮生长阶段，版权意识普遍薄弱。自2003年起，乐视就开始在全球范围内购买互联网视频版权，为整个行业树立了榜样，推动了版权保护意识的提升和视频产业的繁荣。

贾跃亭强调，乐视投诉快播后，国家版权局经过调查迅速做出了裁决，认定乐视胜诉。然而，这一事件被误解为乐视推动了对快播的打击，误导了公众。他呼吁大家理解乐视的初衷和立场，不要将乐视与快播事件简单联系起来。

最后，贾跃亭表示，乐视一直致力于版权保护和梦想追求，希望未来能够继续为行业的健康发展贡献自己的力量。他希望通过这次访谈能够澄清误解，让更多人了解乐视的真实情况。

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