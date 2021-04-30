国内免费AI编程助手通义灵码：AI人工智能写代码 开发效率提升10倍

对于很多开发者来说，已经开始借助AI智能编码助手提升自己的开发效率。本文为大家分享一款国内好用的AI编程工具通义灵码。

据官方介绍，通义灵码是国内用户规模第一的智能编码助手，基于 SOTA 水准的通义千问代码模型 Code-Qwen1.5研发，插件下载量已超350万。

体验地址:https://top.aibase.com/tool/tongyilingma

通义灵码熟练掌握 Java、Python、Go、JavaScript、TypeScript、C/C++、C# 等200多种编程语言，提供代码智能生成、研发智能问答能力。其底层模型是通义千问团队开发的 CodeQwen1.5，该模型具备优秀的代码生成能力、长序列建模能力、代码修改能力和 SQL 能力，4月份刚刚登顶 Bigcode 模型排行榜。

【通义灵码功能提要】 👉自然语言生成代码:支持通过自然语言描述生成代码的方式，提高编码效率。 👉技术文档和代码片段搜索:无须离开 IDE，即可进行技术资料检索、代码片段搜索。 👉异常报错排查:结合运行代码、异常堆栈等报错上下文，快速给出排查思路或修复建议 👉跨文件感知:生成代码更加贴合当前代码库的业务场景

另外，为满足企业客户在私域知识检索、企业数据合规、统一管理等方面的需求，通义灵码推出标准版、专属版。

标准版“开箱即用”，可以接入企业私域知识，实现私域知识问答，让 AI 推荐的代码更贴合企业规范;

专属版在标准服务之外，提供公共云上专属实例部署、企业私有模型训练、独立企业账号系统等服务，满足大中型企业客户定制模型、节约算力的需求。

阿里云和中华财险等企业成为首批通义灵码企业版客户。阿里云是国内首家推行全员 AI 编码的云厂商，并已全面切换通义灵码企业专属版，目前26% 的新增业务代码由通义灵码编写，研发效率提升10%。

通义灵码熟练掌握 Java、Python、Go、JavaScript、TypeScript、C/C++、C# 等200多种编程语言，提供代码智能生成、研发智能问答能力。其底层模型是通义千问团队开发的 CodeQwen1.5，该模型具备优秀的代码生成能力、长序列建模能力、代码修改能力和 SQL 能力，4月份刚刚登顶 Bigcode 模型排行榜。

体验地址:https://top.aibase.com/tool/tongyilingma

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