阿里魔搭社区开源推理引擎 DashInfer

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:ModelScope 推出了预训练大语言模型（LLM）推理引擎 DashInfer，支持 C++ 和 Python 语言接口，可在多种 CPU 架构上高效推理大模型。

DashInfer 采用 C++ Runtime 编写，支持连续批处理和多 NUMA 推理，能充分利用服务器级 CPU 的算力，为推理14B 及以下的 LLM 模型提供更多硬件选择。该引擎已开源，提供轻量级架构，高精度实现，优化的计算 Kernel，以及行业标准 LLM 推理技术。DashInfer 支持主流 LLM 开源模型和 PTQ 量化技术。

此外，引擎还提供多语言 API 接口，支持多种硬件和数据类型，包括 x86CPU 和 ARMv9CPU，以及 FP32、BF16、InstantQuant 等数据类型。关于模型支持，DashInfer 可以加载和序列化模型，执行推理过程，并采用 DLPack 格式的 tensor 与外部框架交互。在单 NUMA 架构下，推理引擎使用多线程和线程池进行调度;而在多 NUMA 架构下，引擎采用多进程 client-server 架构，实现 tensor parallel 的模型推理。

性能测试结果表明，DashInfer 在 ARM 和 x86CPU 上具有良好的推理性能，能够有效提升大模型推理效率。

代码开源地址:

https://github.com/modelscope/dash-infer

推理体验地址:

https://www.modelscope.cn/studios/modelscope/DashInfer-Demo

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