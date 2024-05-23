腾讯AI实验室开发新型智能体框架TRANSAGENTS 专用于处理超长文学内容的翻译工作

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:腾讯AI实验室开发的"TRANSAGENTS"是一个创新的多智能体框架，专门设计用于处理超长文学内容的翻译工作。这个系统通过创建一个虚拟的翻译出版公司来模拟真实的翻译流程，其中包含多个具有不同职责和专业技能的虚拟角色。

以下是TRANSAGENTS系统的主要特点:

多智能体框架:系统由多个虚拟角色组成，每个角色扮演翻译流程中的不同角色，如高级编辑、初级编辑和翻译员等。

角色分工:每个角色负责特定的翻译任务，通过团队合作来完成文学作品的翻译工作。

详细的个人资料:每个虚拟角色都有详尽的个人资料，包括语言技能、教育背景和工作经验等，这增强了模拟的真实性。

复杂多样的翻译环境:角色的详细设定和分工合作提供了一个复杂而多样的翻译环境，模拟了现实世界中的翻译公司运作。

成本效益:使用TRANSAGENTS进行文学翻译的成本比使用专业人类翻译员低80倍，这是一个显著的成本优势。

翻译质量:在实际评估中，TRANSAGENTS的翻译结果受到了人类评估者和高级语言模型（如GPT-4）的青睐。

特定领域知识:特别是在需要特定领域知识（如历史背景和文化细节）的翻译任务中，TRANSAGENTS展现出了超越人类翻译的表现。

TRANSAGENTS的开发代表了AI在文学翻译领域的一个重大进步，它不仅能够提供成本效益高的翻译服务，还能够在特定领域提供高质量的翻译结果。这种新型的多智能体翻译系统有望在未来的文学翻译和跨文化交流中发挥重要作用。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2405.11804

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