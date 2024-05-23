NBA元宇宙上线支付宝，9万份福利盲盒已售罄

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:5月22日，NBA官方宣布，NBA元宇宙上线支付宝，球迷可参与季后赛竞猜、线上投篮，体验NBA更衣室，赢取数字藏品等活动。NBA元宇宙由蚂蚁集团旗下数字藏品平台鲸探承接，已于5月15日上线。截至记者发稿时，9万份NBA数字福利盲盒已经售罄，限定盲盒尚有少部分余量，官方公告表示正在筹备新的主题盲盒。

图片源自NBA中国官方网站

NBA将该元宇宙空间定义为3D潮流社区。首期上线湖人队「好莱坞之星」及勇士队「金州传说」系列盲盒，可以抽到丰富多样的球队主题装扮，用于定制个性化的虚拟分身（Avatar）。借助于区块链技术，打造全网独一无二的数字形象。此外，投篮游戏、赛事竞猜、趣味答题等方式，也为获得限量版数字藏品和NBA周边赢得更多机会。

NBA作为知名体育IP，近年来与多家科技公司合作，探索粉丝运营的创新模式。此前，NBA曾与谷歌合作推出元宇宙项目Google Pixel Arena，让球迷可以用自己的虚拟化身参加篮球活动，“身临其境”观看比赛直播。

2023年季后赛，NBA与鲸探合作发布行业首款“可变数字藏品”，藏品可随赛事结果而变化。今年NBA再度与鲸探合作，围绕篮球文化与IP，打造全景式体验空间、融入趣味互动，为中国球迷带来新体验。

今年以来，鲸探的跨界合作消息频出，如与北京潭拓寺合作数字祈福、与流浪地球合作手游空间等，为数字藏品市场发展带来积极信号。在今年F1中国大奖赛期间，鲸探推出中国车手周冠宇授权的“赛车中国”系列数字藏品，致敬中国力量。可以看出鲸探正与尝试通过品牌合作破圈获客，发展粉丝经济，从而实现品牌方与平台方的共赢。

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