小米集团一季度营收755亿元 同比增长27%

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:今日，小米集团公布了其2024年第一季度的财务报告，报告显示，该季度小米集团的营收达到了755.1亿元，较去年同期增长了27%，同时，经过调整后的净利润达到了64.9亿元，同比增长更是高达100.8%。

在智能手机业务方面，小米的表现尤为出色。数据显示，该季度小米智能手机业务的收入达到了人民币465亿元，同比增长32.9%。全球智能手机出货量也达到了4060万台，同比增长33.7%。在全球智能手机市场出货量同比增长9.8%的背景下，小米的出货量稳居第三，市场份额达到13.8%。

除了智能手机业务，小米在IoT与生活消费产品领域也取得了不俗的成绩。该季度IoT与生活消费产品业务的收入为204亿元，同比增长21%，毛利率更是达到了19.9%的新高。同时，互联网服务业务也表现强劲，收入达到了80亿元，同比增长14.5%，其中境外互联网服务收入更是同比大增39%。

小米在研发方面的投入也持续增加。该季度，小米在AI和智能汽车领域的研发支出达到了52亿元，同比增长25.4%。

此外，小米还表示，截至2024年4月30日，小米 SU7系列 累计锁单量达到88，063辆。截至2024年5月15日，Xiaomi SU7系列 累计交付新车已达到10，000辆。目标是2024年6月，小米 SU7系列单月新车交付量超过10，000辆。

（举报）