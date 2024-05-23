百度文心一言上线新功能「智能配图」 会员用户可无限次使用

AudiowaveAI是一款利用人工智能技术将文本转换成高质量音频的应用程序。它与传统的文本到语音技术不同，提供了更加自然、富有情感的语音输出，让听众在学习和享受内容时获得更好的听觉体验。产品背景信息包括它是由全球创新公司和自由职业者信赖的产品，其主要优点在于其引人入胜的声音、自然的声音效果以及令人愉悦的听觉享受。产品定位为教育工具，旨在帮助用户在移动中学习，享受夏日阳光。