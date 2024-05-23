百度文心一言上线新功能「智能配图」 会员用户可无限次使用

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:百度文心一言宣布推出全新功能「智能配图」。用户在回答后新增了【智能配图】按钮，适用于文本创作场景。
据了解，目前文心一言会员用户可以无限次使用，而非会员则可以免费体验三次。
2024年4月16日，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在Create2024百度AI开发者大会上表示，文心一言用户数已超2亿，API日均调用量也突破了2亿，服务客户数8.5万，千帆平台AI原生应用数超过19万。
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近日，百度公关副总裁璩静在社交平台上发布多个视频引发争议。其清空了个人抖音号内容，网上又传出璩静已被百度开除的消息。我又不是她的婆婆”我有没有违反劳动法”等言语引发部分网友不满。
百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在一场盛大的内部颁奖活动中，向在场的获奖团队和个人致以热烈的祝贺，并深刻阐述了百度对技术的坚定信仰和对未来的美好展望。李彦宏首先强调，百度始终坚信技术拥有改变世界的力量，并会坚定不移地沿着这条路前行。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，AI将为用户和客户带来更加便捷、高效、智能的体验。
快科技5月4日消息，今年五一假期，国内兴起了一种新的旅游方式AI伴游”。AI伴游”是利用人工智能（AI）技术为用户提供个性化旅游服务的概念。它能够根据个人兴趣和偏好定制行程，从而提升旅游体验。以文心一言APP为代表的应用，不仅能够提供个性化的旅游建议，还能根据用户喜好智能规划行程。在五一假期，文心一言APP推出了五一景点全能导游”和拍照直男指数评测”
“以前出去玩之前要做很多功课，现在有了AI，一切都变得简单了。”5月2日，一位到北京旅游的武汉大三学生小许表示，“AI不仅能推荐适合我的旅游景点能帮我规划行程、进行翻译，非常省心。文心一言APP相关负责人表示，在将于今年5月30日举办的2024百度移动生态万象大会上，文心一言APP会推出更多基于大模型的产品功能，为用户提供更好的智能体验。
今日，百度智能云宣布文心大模型的两款主力模型ENIRESpeed、ENIRELite全面免费，即刻生效。这两款大模型今年3月发布，均支持8K和128k上下文长度。百度则更进一步，直接宣布两款主力模型免费，从天价”到骨折价”再到免费，大模型进入免费时代已然到来。
5月21日上午，阿里云在其例行峰会上意外地释放了大降价的消息：通义千问GPT-4级主力模型推理输入价格降至0.5元/百万tokens，直降97%。这一消息瞬间引发了业界的广泛关注和讨论。中国大模型企业的API商业模式将如何发展，让我们拭目以待。
5月20日，百度文库宣布行业首发「智能画本」功能，并对用户全面开放。同时，百度文库宣布与“猪猪侠”IP达成战略合作，行业首创“3D风格AI画本”创作功能，引领“IP创作”走向人机共创时代。据悉，百度文库将联合“猪猪侠”IP版权方广东咏声动漫股份有限公司，打造全球领先的“3D+AI”智能画本解决方案，在跨模态技术、IP内容共创上展开深度合作，携手打造“猪猪侠”
在昨日百度盛大举行的年度先进颁奖活动上，百度集团资深副总裁崔珊珊发表了热情洋溢的演讲，强调捍卫百度文化的重要性，并呼吁公司上下持续革新，永不止步。“在百度，简单可依赖的价值观是我们最宝贵的财富。就像歌词里的，“捍卫度厂文化，百度越来越好”!再次祝贺各位获奖的同学，希望大家度过一个美好的下午。
百度地图推出了「AI导游」功能，用户可以在景区使用手机打开百度地图，点击左上的「AI导游」按钮即可使用。这个功能可以提供智能讲解，根据用户的实时位置智能送景点讲解，随走随听，让用户在景区游览时更加轻松愉快。限时免费的AI导游功能在五一期间上线，用户可以在景区使用，也可以在百度地图搜索远程感受景区的讲解。
5月24日，36Kr新质生产力·AIPartner大会在北京举行。百度副总裁、文库事业部负责人王颖出席并发表《创作新纪元:人人都是内容创作者》主题演讲。在5月30日即将举办的2024百度移动生态万象大会上，百度文库也将发布全新产品，联合更多IP及企业在内容创作领域展开重磅合作，共同打造跨模态AI内容创作生态，全民自由创作的时代或将来临。
helpmee.ai是一个利用AI技术为老年人提供电脑使用指导的网站。通过耐心的语音对话和屏幕共享，AI伴侣逐步引导老年人完成任何计算机任务，确保他们能够自信且独立地在数字世界中导航，支持50多种语言，全天候服务。该服务使用OpenAI的最新GPT-4o模型，提供无与伦比的准确性和理解力。
video-subtitle-master 是一个基于之前开源项目 VideoSubtitleGenerator 开发的客户端工具，它允许用户批量为视频生成字幕，并支持将字幕翻译成不同的语言。这个工具特别适合需要对视频内容进行本地化处理的个人或团队，无论是为了教育、娱乐还是商业目的。它集成了多种翻译服务，如百度翻译、火山引擎翻译等，并优化了对 Apple Silicon 的支持，提供了快速的生成速度。
BeMyEars 是一款实时字幕生成工具，利用本地设备完成语音识别，为听障人士和需要字幕的用户提供极致体验。其主要优点包括多语言支持、多源输入、隐私保护等。
大设是基于 Stable Diffusion 的免费 AI 绘画网站，提供一键生成高清精绘大图、SDXL 模型教程、AI 提示词工具。背景包括清华大学研发，定位为 AI 智能绘画平台。
Supaclip是一个旨在帮助用户将视频内容转化为知识库的在线工具。它通过提供视频摘要、AI助手、字幕和时间戳等功能，帮助用户快速理解和导航视频内容。产品适用于内容创作者、学生、播客主持人和研究人员等，通过这些功能，用户可以增加视频的有机覆盖率、从讲座中获取最大价值、提供节目笔记、通过聊天机器人进行互动以及从访谈视频和纪录片中提取关键见解和引用。
Context Data是一个为生成式AI应用设计的数据处理和转换平台，旨在帮助AI团队构建数据基础设施，以便他们专注于构建AI逻辑。它提供了无需设置基础设施、跨多个源转换数据、连接多个模型、加载数据到主要向量数据库、查询私有向量数据、定时管道以及构建数据和ETL管道等功能。Context Data强调数据隐私控制，避免了将数据上传到OpenAI等外部模型，简化了构建AI就绪数据平台的压力和复杂性。
World of Gami是一个利用AI技术简化任务管理的网站，它将日常任务转化为令人兴奋的挑战，使项目管理不仅是必需的，而且是团队工作流程中令人愉悦和有益的一部分。通过将传统任务列表或看板转变为生动和竞争性的游戏，每个用户可以创建自己的'船'，使用Scrum方法进行冲刺，并竞争'冲刺皇冠'，这不仅使项目管理更加有趣，而且培养了团队精神和成就感。
Dola 是一款通过消息应用进行日程安排的 AI 助手，它与 Google 日历、Apple 日历和 Caldav 兼容，能够通过自然语言快速安排日程，提高效率，同时支持语音、图片和文本输入。Dola 旨在帮助用户节省时间，专注于他们喜欢的事情。
reMind是一款利用AI技术帮助用户捕捉和利用数字活动作为记忆的产品。它通过先进的人工智能技术，让用户能够轻松地记录和回顾自己的工作和活动，从而提高生产力。
BrowseBuddy是一款AI驱动的聊天机器人，旨在通过提供个性化的帮助来增强在线购物体验。它利用自然语言处理技术来理解客户查询，提供量身定制的产品推荐和支持。BrowseBuddy通过智能产品匹配、实时解决方案、多语言支持等技术，为电商企业提供了一种提升客户满意度和销售效率的解决方案。
Depthforge是一款利用Apple Vision Pro技术，通过文本提示生成沉浸式3D图像的应用。它易于使用，能够让用户通过简单的文本输入来创造独特的高质量3D图像，体验全新的3D图像生成世界。
AudiowaveAI是一款利用人工智能技术将文本转换成高质量音频的应用程序。它与传统的文本到语音技术不同，提供了更加自然、富有情感的语音输出，让听众在学习和享受内容时获得更好的听觉体验。产品背景信息包括它是由全球创新公司和自由职业者信赖的产品，其主要优点在于其引人入胜的声音、自然的声音效果以及令人愉悦的听觉享受。产品定位为教育工具，旨在帮助用户在移动中学习，享受夏日阳光。
Usermaven是一个简单易用且功能强大的网站和产品分析工具，专为市场营销人员和产品专业人士设计。它通过自动捕获所有事件来提供精确的追踪，无需依赖开发人员，从而简化了数据分析过程。Usermaven还提供了隐私友好的解决方案，支持GDPR和CCPA合规性，并且可以无cookie运行，保护用户隐私。
StarSearch是一个专注于git历史和贡献者分析的在线工具，它能够帮助用户快速获取有关贡献者活动的信息，识别关键贡献者，以及基于工作内容找到特定领域的专家。该工具对于开源项目维护者、开发者和团队领导者来说极为重要，因为它可以提高项目管理效率，优化团队协作，并促进技术社区的交流与合作。StarSearch是我们基于人工智能的功能，可以深入了解贡献者的历史和活动，带来透明度和对开源项目的全新深度认知。
AIGCRank.cn 是一个提供 AI 产品排行榜的网站，主要收集和整理国内外各类 AI 产品的相关信息，并通过排行榜形式展示给用户。该网站旨在帮助用户了解和选择最优秀的 AI 产品，以满足其需求。
ReVideo是一个创新的视频编辑技术，它允许用户在特定区域进行精确的视频编辑，通过指定内容和运动来实现。这项技术通过修改第一帧来实现内容编辑，而基于轨迹的运动控制提供了直观的用户交互体验。ReVideo解决了内容和运动控制之间耦合和训练不平衡的新任务。通过开发三阶段训练策略，逐步从粗到细解耦这两方面，并提出一种时空自适应融合模块，以在不同的采样步骤和空间位置整合内容和运动控制。
TryOnDiffusion是一种创新的图像合成技术，它通过两个UNets（Parallel-UNet）的结合，实现了在单一网络中同时保持服装细节和适应显著的身体姿势及形状变化。这项技术在保持服装细节的同时，能够适应不同的身体姿势和形状，解决了以往方法在细节保持和姿势适应上的不足，达到了业界领先的性能。
AIGCRank大语言模型API价格对比是一个专门汇总和比较全球主要AI模型提供商的价格信息的工具。它为用户提供最新的大语言模型（LLM）的价格数据，包括一些免费的AI大模型API。通过这个平台，用户可以轻松查找和比较OpenAI、Claude、Mixtral、Kimi、星火大模型、通义千问、文心一语、Llama 3、GPT-4、AWS和Google等国内外主要API提供商的最新价格，确保找到最适合自己项目的模型定价。
Pandora是一个向通用世界模型迈进的模型，它能够通过生成视频来模拟世界状态，并允许使用自然语言在任何时间控制视频内容。Pandora与以往的文本到视频模型不同，它允许在视频生成过程中随时接受自由文本动作输入，从而实现视频的即时控制。这种即时控制能力实现了世界模型支持交互式内容生成和增强的健壮推理和规划的承诺。Pandora能够跨多个领域生成视频，如室内/室外、自然/城市、人类/机器人、2D/3D等场景。此外，Pandora还允许通过高质量的数据进行指令调整，使得模型能够在一个领域学习动作并在另一个未见过的领域中使用。Pandora模型还通过自回归模型生成更长的视频，其生成的视频长度可以超过训练视频的长度。尽管Pandora作为通用世界模型的初步步骤仍有限制，例如在生成一致性视频、模拟复杂场景、理解常识和物理法则以及遵循指令/动作方面可能会失败，但它在视频生成和自然语言控制方面展示了巨大的潜力。
Dev Home是微软为Windows开发者推出的一款桌面客户端，旨在提供一个集中的控制中心，帮助开发者监控项目、设置开发环境、连接开发者账户和工具，并创建专用的存储空间。它通过自定义的仪表板小部件，使开发者能够监控工作流程、跟踪开发项目、编码任务、Azure DevOps查询、GitHub问题、拉取请求、可用SSH连接以及系统的CPU、GPU、内存和网络性能。Dev Home 0.14 预览版更新集成了 PowerToys 模块，以及基于 AI 的 Quickstart Playground 功能。