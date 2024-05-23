网易：季度营收269亿元 同比增长 7.2%

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:网易今日发布了其截至2024年3月31日的第一季度财务报告，数据显示公司净营收达到了269亿元，同比实现了7.2%的稳健增长。在净利润方面，公司实现了76亿元，与上一季度的66亿元和上年同期的68亿元相比，呈现出稳定的增长态势。若不计入美国通用会计准则，净利润更是达到了85亿元，高于上一季度的74亿元和上年同期的76亿元。

具体来看，本季度网易的净营收结构有所调整，但整体依然保持稳健。游戏及相关增值服务作为公司的核心业务，贡献了215亿元的净营收，同比增长显著。其中，网络游戏运营的净营收占据了绝大部分，约为95.2%，手游更是贡献了网络游戏运营净营收的78.6%。

此外，网易有道作为公司在教育领域的重要布局，本季度也实现了14亿元的净营收，与上一季度相比略有下降，但同比上年同期仍有所增长。云音乐业务则保持了稳定的净营收，为20亿元。而创新及其他业务部分，虽然本季度净营收较上一季度有所减少，但同比上年同期仍有所增长，显示出公司在多元化业务布局上的积极探索和成效。

网易CEO丁磊表示，2024年网易将继续强化研发能力建设，聚焦产品与内容打磨，通过创新和品类拓展开拓市场，携手全球人才和合作伙伴共创价值。

在AI 方面，网易表示，网易继续探索AI+游戏深度融合的内容生产新链路，自研AI工具已支持场景建模、动捕动画等传统游戏开发中高耗时环节，累计服务超百款游戏产品。基于网易伏羲“易生诸相”多模态AI大模型，《逆水寒》手游在智能NPC、AI文字捏脸、AI诗词、AI虚拟报业系统等一系列AI游戏玩法的基础上，再度行业首创“剧组模式”新玩法，玩家能在游戏中一键完成AI选角、取景和拍摄，打字就能生成影视大片。

在教育、广告及音乐辅助创作领域，AI商业化与场景化落地取得新进展。在国内首个教育大模型“子曰”等AI技术驱动下，网易有道三大高增长潜力业务发展迅速，数字内容服务毛利率连续三季超70%，在线营销净收入同比增加126%、AI订阅服务销售额同比增长140%。一站式AI音乐创作工具网易天音，近期面向所有网易云音乐用户开放入口，提供包括词、曲、编、唱、混等AI音乐创作全流程辅助功能，帮助音乐爱好者低门槛进行音乐创作。

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