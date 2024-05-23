​前Reddit CEO称科技巨头AI竞赛过度导致产品质量下降

划重点: ⭐️ 科技巨头因为过度追逐 AI 竞赛，导致产品质量下降 ⭐️ AI 产品质量下降的原因在于巨头争相整合 LLM-powered AI，导致出现错误答案 ⭐️ 前 Google 员工和前 Reddit CEO 都批评科技巨头在 AI 竞赛中的努力

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:前 Reddit CEO Yishan Wong 指出，科技巨头对人工智能（AI）的过度迷恋已经开始影响他们推出的产品质量。在周三的一篇文章中，Wong 表示:“大型互联网巨头正陷入 AI 的模因竞争中，而 Google 对 OpenAI 的生存恐惧则处于中心。”

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Wong 补充道，这导致它们将 LLM-powered AI 整合到其产品中，但 AI 有时会给出错误的答案，这在产品的现有质量 / 准确性期望更高的情况下会出现问题。Wong 认为，现在我们得到了更糟糕的产品，因为科技巨头着迷于 “在 AI 上竞争”，而不是只是提供优质和有用的产品。

Wong 的评论与前 Google 员工 Scott Jenson 的看法相似。Jenson 在周一在 LinkedIn 上批评了他前雇主在赢得 AI 竞赛方面的失败尝试。他写道:“愿景是在手机上会有类似托尼・斯塔克的贾维斯助手，将您锁定在他们的生态系统中，以至于您永远不会离开。”

尽管像 Google 和 Meta 这样的老牌公司一直在竭力追赶像 OpenAI 这样的新兴公司，但拥有丰富资金和资源并没有给科技巨头带来他们期望的优势。今年2月，Google 因其聊天机器人 Gemini 的图像生成功能被指 “觉醒” 而陷入困境。

在社交媒体上，人们声称 Google 的 AI 在不准确的历史背景下连续生成有色人种的图像。面对批评，Google 在2月22日暂停了 Gemini 的图像生成功能。公司在一天前承认了 Gemini 的失误，称该聊天机器人 “走样了”。

对于 Meta 来说，他们决定在其社交媒体平台上推出基于 AI 的聊天机器人的决定引起了用户的嘲讽。Facebook、WhatsApp 和 Instagram 用户现在被迫使用无法关闭的聊天机器人，而不是常规的搜索栏。

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