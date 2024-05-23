微软与阿联酋的交易可能会将美国关键芯片和AI技术转移到国外

划重点: ⭐ 微软总裁表示与阿联酋 AI 公司 G42的协议可能涉及转移复杂芯片和工具 ⭐ 美国国会议员对此表示担忧，认为可能存在国家安全隐患 ⭐ 该协议还需得到美国商务部的批准，存在技术转移监管法律框架的争议

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:美国科技巨头微软与阿联酋支持的人工智能公司 G42的合作协议或将涉及转移复杂芯片和工具，这一消息由微软总裁 Brad Smith 透露。这一举动引起了美国一位资深共和党国会议员的担忧，他警告称这可能存在国家安全隐患。协议还需得到美国商务部的批准，而监管法律框架方面也存在争议。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Smith 在接受路透社采访时表示，这项销售协议可能会进入第二阶段，涉及人工智能技术的关键组件转移，比如模型权重，这是人工智能系统的核心部分，决定了其强大程度。然而，对于第二阶段的具体时间表尚不明确。美国官员表示，人工智能系统可能会带来国家安全风险，例如使得化学、生物和核武器的研发变得更加容易。今年10月，拜登政府要求制造最大人工智能系统的公司向美国政府分享相关细节。

该协议若要实施，将需要得到美国商务部的批准。微软高管表示，协议中设有保障措施，以保护微软的技术并防止其被中国实体用于训练人工智能系统。然而，这些措施尚未公之于众，一些美国议员对其是否足够保险存在质疑。议员们对两家私营公司间关于美国技术转移条款和保障措施的私下谈判感到担忧。

此外，微软与 G42的协议也引发了对美国技术转移监管法律框架的争议。目前，美国对人工智能芯片的出口需经过通报和在几个地区需要获得许可证。但微软与 G42的协议凸显了美国法律在技术迅速发展方面的不足。议员们本周提出了一项法案，旨在赋予美国官员更明确的权力，以规定对人工智能技术模型的出口。

微软高管表示，公司欢迎就新的技术转移法律框架展开辩论，并表示该协议要求 G42遵守不断演变的美国法规。这项协议的广泛意图是，微软与 G42共同将人工智能技术拓展到双方单独难以有效进入的地区。该协议还涉及其他市场，包括土耳其和埃及等国家。双方公司需要向各自的国家政府提供安全保障，并不存在美国与阿联酋之间直接管理敏感技术转移的协议。

这项微软与 G42的协议引发了技术转移监管法律框架的争议，也引发了国家安全隐患的担忧。微软表示他们正在考虑多种保护技术的替代方案，并表示最终可能会出台适用于微软和 G42以外的广泛法律框架或贸易出口控制。对于美国商务部长吉娜・雷蒙多如何批准该协议仍然不明确。在一份声明中，商务部发言人表示，任何技术转移都将受到出口管制的约束，包括对人工智能芯片的许可要求。

（举报）