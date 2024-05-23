AI日报：Coze海外版支持GPT-4o；星火大模型今年7月将达GPT-4水平；Domo AI上线对口型视频功能；Animatediff魔法视频外网爆火

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1、字节Coze海外版支持GPT-4o

字节Coze海外版成功集成了OpenAI推出的最新AI助手GPT-4o，为用户带来更智能、更强大的聊天体验。用户可以通过Coze平台轻松构建功能强大的AI聊天机器人，并在日常交流中使用，为用户提供更加个性化、智能化的服务体验。GPT-4o的推出将为Coze用户带来诸多便利，无论是进行日常聊天交流还是寻求帮助与建议，都能得到更智能、更快速的回应。

【AiBase提要:】 ⭐️ GPT-4o加入Coze海外版，为用户提供强大的AI聊天功能。 ⭐️ 用户可以轻松构建功能强大的AI聊天机器人，并在Coze上使用。 ⭐️ GPT-4o的加入将为Coze用户带来更智能、更便捷的聊天体验。 产品入口：https://top.aibase.com/tool/coze

2、TikTok推出新的AI套件TikTok Symphony

TikTok推出的新AI套件TikTok Symphony为品牌提供了强大的AI工具，助力广告创作和优化。这一举措将帮助广告商提升销售表现，但也面临着未来在美国的不确定性。

【AiBase提要:】 ⭐ TikTok推出名为Symphony Creative Studio的AI视频生成器，为广告商提供定制化视频内容。 ⭐ 引入Symphony Assistant AI助手，帮助广告商生成脚本和提供实践建议，增强广告活动效果。 ⭐ 推出Symphony Ads Manager Integration工具，自动修复和优化现有视频，提升品牌创意表现。

3、科大讯飞刘庆峰：星火大模型今年6、7月就能赶上GPT-4目前水平

在澳门举办的BEYOND国际科技创新博览会上，科大讯飞董事长刘庆峰对中美在通用大模型底座上的竞争态势发表了独到见解，展示了科大讯飞在人工智能领域的强大实力和追赶态势。

【AiBase提要:】 ✨ 科大讯飞董事长刘庆峰相信中美在通用大模型领域的差距只是暂时的动态追赶，承诺不会落后。 ⚡ 科大讯飞的星火大模型V4.0版本预计在今年6、7月左右将达到GPT-4的水平，展现出迅速缩小差距的实力。 💡 科大讯飞加入百模价格战，推出免费开放API，加速人工智能领域的发展步伐，提升市场竞争力。

4、ambientGPT：开源多模态MacOS基础模型操作界面

AmbientGPT是一项创新技术，能够运行GPT-4和本地基础模型，直接了解屏幕环境，消除上传上下文的麻烦，提供更便利、高效的用户体验。它突破了基础模型局限于浏览器的限制，为智能模型应用领域带来创新和便利。

【AiBase提要:】 ⭐ AmbientGPT能运行GPT-4和本地基础模型，直接了解屏幕环境，消除上传上下文麻烦。 ⭐ 屏幕上下文作为查询一部分进行推断，用户无需再次上传上下文。 ⭐ 使用AmbientGPT需ARM64MacBook和兼容OpenAI API密钥，以运行GPT-4o和本地模型。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/ambientgpt

5、Domo AI 上线唇形同步功能：提升面部对话视频转换效果

Domo AI 最新推出的唇形同步功能为用户带来更自然流畅的面部对话视频转换效果，标志着其在视频转换技术上的又一次突破。这一功能能精确同步人物说话时的唇部动作，使转换后的视频更加真实和生动。同时，Domo AI 之前推出的照片转动态视频功能也展现了其在计算机视觉和深度学习方面的技术优势。

【AiBase提要:】 👄 唇形同步功能上线，使面部对话视频转换更流畅自然。 📸 照片转动态视频技术，将静态照片人物替换到动态视频中，动作表情自然。 🚀 Domo AI 技术优势：高精度识别、自然融合处理、用户友好操作。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/domoai

6、禁止AI施法！博主用Animatediff制作“特异功能手” 视频Raddit爆火

这篇文章介绍了一段由推特博主Aleksej Lotkov制作的“AI魔法”视频，在视频中展示了手部特异功能的视觉效果。作者使用Animatediff加Stable Diffusion中的Inpainting功能绘制了这段视频，展示了手部随周围环境变化的变色龙效果。整段视频流畅丝滑，展示了AI技术在视觉特效方面的应用。

【AiBase提要：】 🎥 国外博主用AI施法，手和变色龙一样，碰到啥变啥 🤖 视频使用Animatediff加Stable Diffusion中的Inpainting制作，创作耗时2. 5 天 📈 作者已经共享了工作流，感兴趣的可以自行体验 工作流地址:https://drive.google.com/file/d/1yLlAH6slLcdcOR6aTNdlcgo1F-B4H4SL/view 视频点此查看：https://www.chinaz.com/2024/0523/1618549.shtml

7、巴黎矿业大学和以色列理工学院联合推出创新视频模型Slicedit

Slicedit是一款创新的视频模型，能够在不改变视频背景的情况下对视频中的主要对象进行修改，为业余人员提供了快速完成视频内容修改的方法，类似于视频版的Photoshop。该技术可能对视频编辑领域产生重大影响，使得视频编辑变得更加容易和可访问，为内容创作者提供了更多创新的可能性。

【AiBase提要:】 ⚙️ Slicedit模型能够在不改变视频背景的情况下对视频中的主要对象进行修改，类似于视频版的Photoshop。 🔍 Slicedit通过空间时间切片和扩展注意力等关键技术克服了视频编辑中的难题，保持背景稳定完整。 🛠️ 研究人员计划很快开源Slicedit模型，使更多开发人员可以构建自己的视频编辑器，为视频编辑领域带来更多创新可能性。 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2405.12211

8、OpenAI与News Corp达成合作

OpenAI与News Corp达成合作，将极大丰富OpenAI的生成式AI产品，合作估值可能达到5年2.5亿美元，旨在提供用户更为全面和可靠的数字体验，积极应对虚假信息和新闻标准的侵蚀。

【AiBase提要:】 ⭐ OpenAI获得对News Corp旗下主要新闻和信息出版物的访问权限，将丰富其AI产品。 ⭐ 合作估值可能达到5年2.5亿美元，OpenAI将获得来自News Corp广泛投资组合的新闻内容。 ⭐ 合作旨在提供用户更为全面和可靠的数字体验，积极应对虚假信息和新闻标准的侵蚀。

9、谷歌官方发布Android生态系统重大更新

谷歌官方宣布Android生态系统即将推出一系列重大更新，涵盖隐私保护、安全性、娱乐体验和设备互联互通等多个方面。这些更新将为用户带来更安全、方便和娱乐性的移动体验，提升Android系统在隐私、安全和用户体验方面的标准。

【AiBase提要:】 🔒 新增私人空间功能，增强隐私保护。 🔐 引入防盗锁定功能，保护个人数据安全。 🛡️ Google Play Protect实时防诈骗应用保护，提高手机安全性。 详情链接:https://blog.google/products/android/android-15-google-io-2024/

10、李彦宏：AI应用可以推动基础模型创新

李彦宏在法国巴黎举办的“欧洲科技创新展览会”上指出，中国在人工智能领域与西方最大区别在于应用。他强调超级应用的重要性，提及百度的文心一言应用已累积2亿用户。李彦宏表示长期以来一直是人工智能的信仰者，对AGI时代的到来持乐观态度。

【AiBase提要:】 🚀 中国人工智能领域与西方最大区别在于应用驱动发展。 💡 超级应用的重要性，可能是聊天机器人等形态。 💻 百度的文心大模型4.0在中文能力上已超过GPT-4。

11、Nvidia每年设计新的AI芯片以满足市场需求

Nvidia加速推出新的AI芯片，实现每年设计节奏，具有向后兼容性和可运行相同软件的特点。汽车行业成为Nvidia数据中心内最大的垂直企业，消费互联网公司仍是强劲增长领域。

【AiBase提要:】 💰 Nvidia每年设计新的AI芯片，加速其他类型芯片的开发。 💻 新一代AI芯片具有向后兼容性，可运行相同软件。 🚗 汽车行业成为Nvidia数据中心内最大垂直企业，消费互联网公司持续增长。

12、德国翻译公司 DeepL 获得3亿美元投资，估值达20亿美元

DeepL 是一家德国 AI 翻译初创公司，最近获得了3亿美元的投资，使其估值达到20亿美元。公司以强大的 AI 技术赢得了超过10万付费客户，2022年被认为是其发展最具转型意义的一年。

【AiBase提要:】 ⭐ DeepL 以其 AI 技术赢得逾10万付费客户 ⭐ 2022年是 DeepL 发展最具转型意义的一年 ⭐ DeepL 提供免费的在线翻译服务，支持32种语言，同时也提供付费翻译软件给企业用户使用

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