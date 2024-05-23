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杨元庆：联想已度过行业下行周期 要把握混合式人工智能机遇

2024-05-23 14:50 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月23日 消息:联想集团在2023/24财年的业绩报告中展现了其强劲的增长势头。在第四财季，公司实现了994亿人民币的营收，同比增幅接近10%。这一增长得益于公司主营业务的全面恢复，净利润更是达到了17.8亿人民币，同比增长高达118%。特别值得关注的是，联想集团在PC业务之外的领域也取得了显著进展，其业务占比达到了45%，创下了历史新高。

纵观整个财年，联想集团的总营收达到了4074亿人民币，这一成绩凸显了公司在各个业务板块的均衡发展和市场竞争力

联想

在核心的个人电脑业务方面，联想集团在第四财季进一步巩固了其市场领导地位，全球市场份额达到了22.9%，增速超过市场平均水平近6个百分点。在五大区域市场中，联想在其中的四个区域市场位居第一，这一成绩充分展现了联想在全球市场的竞争力。

联想集团的董事长兼CEO杨元庆在全员信中表达了对公司未来发展的乐观态度。他指出，联想已经成功地渡过了行业的下行周期，并正在积极捕捉新的增长机遇。去年，联想提出了混合式人工智能战略，而今年则展示了3S全栈人工智能的能力，并且针对中国市场推出了首批人工智能个性化电脑。这些快速的进展为联想集团在新财年的发展注入了强大的信心。

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