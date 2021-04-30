Domo AI 上线唇形同步功能：提升面部对话视频转换效果

视频来自Domo AI官方

站长之家(ChinaZ.com)5 月 23 日 消息:近日，Domo AI 宣布上线了唇形同步功能，使带有面部对话特写的视频在转换风格时，嘴部动画可以同步。通过选择3. 0 风格并启用“唇形同步”选项，用户可以体验到更自然流畅的面部对话视频转换效果。

唇形同步功能的上线标志着 Domo AI 在视频转换技术上的又一次突破。该功能能够精确同步人物说话时的唇部动作，使转换后的视频更加真实和生动。无论是制作动画还是风格化视频，这一功能都能显著提升最终效果。

早在今年 3 月份，Domo AI 曾推出照片转动态视频功能。这项技术只需一张静态照片和一个参考的动态视频，就能将照片中的人物替换到动态视频中，使其动起来。

工作原理

照片转动态视频功能依赖于深度学习和计算机视觉算法，通过以下步骤实现:

识别和匹配:Domo AI 能够识别静态照片中的人物特征，并与参考动态视频中的人物进行匹配。

替换和融合:匹配完成后，算法会自动将静态照片中的人物替换到动态视频中，并进行精细的融合处理。

生成动态效果:最终生成的视频看起来就像静态照片中的人物真实存在于动态视频中，动作和表情都十分自然。

这一技术可广泛应用于影视制作、广告创意、社交媒体内容创作等领域，为创作者提供了更多的创作可能和灵感。

Domo AI 的唇形同步和照片转动态视频功能，都展现了其在计算机视觉和深度学习方面的技术优势:

高精度识别:通过先进的算法，能够精确识别照片和视频中的人物特征。

自然融合:替换和融合处理自然流畅，使得最终效果逼真可信。

用户友好:操作简单，只需几步即可完成复杂的视频转换和生成任务。

随着 AI 技术的不断发展，Domo AI 的这些创新功能将进一步推动视频制作和创作的变革。未来，Domo AI 可能会推出更多智能化的功能，满足用户在视频创作中的各种需求。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/domoai

（举报）