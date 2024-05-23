去除对齐和偏见，多功能文本生成模型Dolphin Mixtral 1x22b

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:Dolphin2.9.1Mixtral1x22b是由Cognitive Computations团队创建的一个多功能文本生成模型。

这个模型具备以下特点:

多功能文本生成:它能够处理指令、对话和编码任务，具有广泛的应用能力。

高性能:模型基于Dolphin-2.9-Mixtral-8x22b，拥有64k上下文的基础模型，经过全权重微调，使用16k序列长度，在8xH100GPU上耗时27小时完成。

SLERP提取技术:通过SLERP提取方法组合所有8个专家，而不完全转换为密集模型，保持原始模型的性能。

初步代理能力:模型支持函数调用，具备初步的代理能力，能够处理更复杂的任务。

不受限制的模型:数据集经过过滤以去除对齐和偏见，模型设计为不受限制，具有高度符合性。这意味着在生成文本时，没有严格的限制或过滤机制，模型可能会遵循不道德的请求并生成相应的内容。

模型的设计理念是提供一个没有审查和道德限制的文本生成工具，但这种开放性也带来了一定的风险，特别是当用户提出不道德的请求时，模型可能会遵循这些请求。

模型地址:https://huggingface.co/cognitivecomputations/dolphin-2.9.1-mixtral-1x22b

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