TikTok 推出生成 AI 套件，助力广告业务

划重点: ⭐ TikTok 推出新的 “TikTok Symphony” AI 套件，为品牌提供 AI 工具，助力广告创作和优化。 ⭐ 新套件包括 AI 视频生成器 “Symphony Creative Studio” 和 AI 助手 “Symphony Assistant”。 ⭐ TikTok 引入预测性 AI 帮助广告商提升销售表现，但面临未来在美国的不确定性。

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:短视频平台 TikTok 最新加入生成 AI 技术，宣布推出名为 “TikTok Symphony” 的全新 AI 套件，旨在为品牌提供更多广告创意和优化方案。

该套件包含了名为 “Symphony Creative Studio” 的新型 AI 视频生成器，据称仅需广告商提供少量输入，就能生成适用于 TikTok 的视频内容。此外，该工具还可为品牌根据其在 TikTok 广告管理器中的资产或产品信息提供现成的广告视频。

除了视频生成器，TikTok 的新 “Symphony Assistant” 是一款 AI 助手，旨在帮助广告商通过生成和完善脚本，并提供最佳实践建议来增强广告活动。例如，品牌可以要求助手为他们新的口红推出写几句引人注目的文案，或者为在特定行业推广新产品提供一些建议。

另外，TikTok 还推出了 “Symphony Ads Manager Integration”，帮助品牌自动修复和优化现有视频。该工具可用于提升品牌已经创建的视频，使其更加突出。

除了以上工具，TikTok 还推出了一个名为 “TikTok One” 的中心化平台，让营销人员能够接触近200万名创作者、发现代理合作伙伴，并利用 TikTok 的创意工具。

此外，TikTok 还引入了新的性能解决方案，利用预测性 AI 帮助广告商提高销售业绩。广告商可以输入他们的预算和目标，以确定最佳的创意资产和适合他们广告活动的受众。

（举报）