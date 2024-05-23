拼多多陈磊称欢迎良性竞争 出发点是为消费者创造价值

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:拼多多在2024年第一季度的业绩报告中再次展现了其强大的实力。据财报显示，拼多多本季度营收和净利润均实现了大幅增长，其市值也因此超越了电商巨头阿里巴巴，成为市场的新焦点。

具体而言，拼多多第一季度实现营收868亿元，同比增长高达131%。净利润更是达到了279.978亿元，同比增长246%。在非美国通用会计准则下，净利润同比增长更是高达202%，达到306.018亿元。这一连串亮眼的数字，无疑证明了拼多多在电商领域的强大竞争力和持续增长的势头。

在业务构成方面，拼多多的在线营销服务及其他服务营收同比增长56%，交易服务收入同比增长更是高达327%。这表明，拼多多在不断扩大其业务版图的同时，也在持续优化其服务质量和用户体验。

对于竞争对手的加大投入，拼多多董事长、联席首席执行官陈磊在财报电话会议上表示:“我们欢迎良性的竞争。面对竞争，我们的出发点始终是为消费者创造价值。”他强调，消费者已经习惯于跨平台消费，他们会从商品品类、价格、服务质量等多个维度进行综合比较后作出选择。因此，拼多多将继续深化其多实惠和好服务的能力，并丰富平台优质供给，以优化消费者体验。

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