腾讯混元大模型降价 混元-lite全面免费

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:腾讯云宣布大模型升级，旨在通过技术革新和价格调整，进一步推动人工智能（AI）应用的普及与发展。其中，混元系列模型作为腾讯云的主力模型，迎来了全面的性能提升和价格调整。

首先，混元-lite模型将实现API输入输出长度的巨大飞跃。目前，其API输入输出总长度限制在4k，但新的升级方案将这一限制提升至256k，满足了更多复杂场景下的应用需求。更为引人注目的是，该模型的使用费用也将从0.008元/千tokens全面免除，为开发者提供了更为经济高效的解决方案。

同时，混元-standard模型也进行了价格下调。其API输入价格从0.01元/千tokens降至0.0045元/千tokens，降幅高达55%;API输出价格也从0.01元/千tokens降至0.005元/千tokens，降幅达到50%。此外，新上线的混元-standard-256k模型更是具备处理超过38万字符的超长文本能力，其API输入价格仅为0.015元/千tokens，降幅高达87.5%;而API输出价格下降至0.06元/千tokens，同样实现了50%的降价。

对于需要更高配置的应用场景，腾讯云还提供了混元-pro模型。这款拥有万亿参数的顶级模型，其API输入价格也从0.1元/千tokens大幅降至0.03元/千tokens，降幅高达70%。

除了模型性能的升级和价格调整外，腾讯云还针对一站式智能体创作与分发平台腾讯元器进行了全面升级。用户现在可以将专属AI智能体一键分发至腾讯全域渠道，并享受免费的混元大模型资源和流量扶持。同时，用户还可以将智能体以API形式分发和部署至各类场景，免费token额度更是从此前的100万提升至1亿，为开发者提供了更为广阔的创新空间。

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