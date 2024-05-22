快手季度营收294亿元 同比增长16.6%

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:2024年5月22日，快手公布了其2024年第一季度的业绩报告，再次展现了其稳健的盈利能力和商业运营效率。在这一季度中，快手不仅实现了全面盈利，而且盈利水平进一步提升，经调整净利润达到了43.9亿元，创下单季历史新高。

用户规模方面，快手继续保持了快速增长的态势。日活跃用户数（DAU）同比增长5.2%，达到了3.94亿，月活跃用户数(MAU)也同比增长6.6%，达到了6.97亿。平台用户活跃度的持续提升，为快手未来的发展奠定了坚实的基础。

在营收方面，快手Q1总营收同比增长16.6%，达到了294亿元。其中，线上营销服务、直播和其他服务（含电商）对收入的贡献占比分别为56.6%、29.2%和14.2%。值得一提的是，快手海外业务的运营效率也在持续提升，营收同比增长了惊人的193.2%，达到了9.91亿元。

快手的核心商业收入也在不断攀升。电商GMV同比增长28.2%，达到了2881亿元。短视频、泛货架、搜索等不同的场域，为商家和达人提供了深度经营的新增量机会。作为营收增长的重要引擎，快手的线上营销服务收入同比增长了27.4%，达到了167亿元。AI大模型等智能化技术的应用，正在重塑生意经营的全链路，为快手的未来发展提供了更多的可能性。

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