好莱坞机构与 AI 公司合作，保护名人形象权

划重点: ⭐ 好莱坞机构与 AI 科技公司 Veritone 合作，建立数字化名人形象库。 ⭐ CAAvault 允许存储和许可名人的声音和形象，以促进商业合作。 ⭐ 合作旨在保护名人利益，防止 AI 滥用名人形象和声音。

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:好莱坞顶级艺人经纪公司 Creative Artists Agency （CAA） 近日宣布与 AI 科技公司 Veritone 展开合作，共同打造数字化名人形象库。这一举措旨在保护名人的形象权和声音版权，防止其在商业合作中被滥用。该名为 CAAvault 的数字资产库允许存储和许可名人的声音和形象，为商业合作提供便利。

据悉，CAA 代表各类名人，包括体育明星、电视电影演员、作家等。该机构表示，新平台的推出是为了在使用艺人形象和声音时确保道德和合法性，让艺人可以清楚地了解其形象和声音的使用情况。CAA 的战略发展负责人亚历山德拉・香农（Alexandra Shannon）表示:“道德导向和艺人友好的 AI 应用是 CAA 的首要任务之一，驱使我们创新支持和保护艺人的新途径。CAAvault 的推出就是其中之一。”

Veritone 的 AI 技术已被广泛应用于多个行业，包括媒体和娱乐领域。如今，Veritone 将负责协助组织和存储 CAA 的数字资产。此次合作并非 Veritone 首次涉足数字形象和合成媒体领域。其 MARVEL.ai 平台和 Veritone Voice 解决方案使企业能够创建和许可其数字化声音。同时，其 AI 技术已被 YouTube 节目《Good Mythical Morning》用于创建主持人的语音克隆，以及多位配音演员的声音。

亚历山德拉・香农表示:“通过与 Veritone 这样的值得信赖的机构合作，我们能够确保艺人资产的安全，并努力确保 AI 在娱乐领域的机会中得到负责任的整合。”Veritone 的媒体和娱乐业务总经理肖恩・金（Sean King）表示:“Veritone 近十年来一直倡导道德 AI 和数据安全，与 CAA 的合作进一步体现了我们致力于利用科技造福社会的承诺。与 CAA 一道，我们坚定不移地致力于维护艺人利益，提升娱乐行业数据安全和道德 AI 的标准。”

此次好莱坞艺人形象保护平台的推出正值表演和配音专业人士日益关注其形象和声音被生成式 AI 滥用之际。已有一些保护措施开始出现，比如 SAG-AFTRA 最新与电视制作商达成的协议，以防止未经允许使用其声音。立法者也在寻求支持，比如田纳西州的 ELVIS 法案，旨在保护歌手免受未经授权使用其声音的 AI 滥用。

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