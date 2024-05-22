百川智能发布Baichuan 4模型 AI助手“百小应”上线

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日 消息:在今日举行的Baichuan4模型及产品发布媒体沟通会上，百川智能创始人兼CEO王小川展示了公司的最新成果——Baichuan4模型。这一模型的发布标志着百川智能在AI领域迈出了坚实的一步，相较于前代Baichuan3，Baichuan4在多个关键能力上实现了显著提升。

据王小川介绍，Baichuan4在指令跟随能力上提升了20%，知识问答和逻辑推理能力也分别提升了15%和16%，同时，在创作能力方面也实现了16%的增长。这一飞跃式的进步，无疑将为用户带来更为高效、智能的AI体验。

在谈到当前国内AI大模型领域的“价格战”现象时，王小川表达了自己的看法。他认为，在中国市场，API服务对于创业公司来说并非一条可行的道路。这主要源于两方面的挑战:一是中国当前的商业环境中，ToB市场相较于ToC市场要小得多，这与美国市场存在显著差异;二是中国公司面临的成本挑战，即虽然收入是人民币，但使用的算力却是按照美元计价，这进一步加剧了市场竞争的激烈程度。

面对这一挑战，王小川强调，百川智能将坚持差异化的发展战略。他认为，单纯的价格竞争并不是长久之计，只有通过不断创新和提供独特价值，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

此外，百川智能还推出了成立后的首款AI助手——“百小应”。这款AI助手基于Baichuan4模型的能力，整合了搜索技术与大模型技术，具备随时回答用户问题、速读文件、整理资料、辅助创作等多种功能。同时，其独特的搜索能力能够更精准地理解用户需求，为用户提供专业、丰富的知识和资源。

百小应体验地址：https://top.aibase.com/tool/baixiaoying

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