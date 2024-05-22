IBM加倍投入企业AI，发布 Watsonx 助手、模型更新

划重点: ⭐ IBM 在其 Watsonx 平台上发布了新的助手工具和第三方模型，以加强对企业 AI 的支持。 ⭐ 公司承诺更广泛地支持开源 AI，并将其 Granite 大型语言模型开源，以推动企业环境中 AI 的应用。 ⭐ IBM 还展示了 Watsonx 的新模型和工具，以及其对企业 AI 的持续关注和承诺。

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:IIBM 公布了其生成式 AI 平台 watsonx 的新更新，包括新的助手工具、第三方模型和对开源 AI 的更广泛承诺。

在公司年度 Think 大会上，IBM 宣布将重点转向支持开源。该公司已经将其一系列 Granite 大型语言模型开源，这意味着企业可以使用这些模型来支持其商业应用。

这些新开源模型包括强大的编码模型，开发人员可以用来进行故障修复、生成代码，并跨116种编程语言维护代码库。Granite 此前一直属于 Watsonx，但 IBM 在 Think 大会上宣布，希望企业能够利用这些模型来 “拓展 AI 在企业环境中的应用边界”。

Watsonx 还获得了新的 AI 助手工具，以改善用户工作流程。新助手包括适用于企业 Java 应用程序的 Watsonx 代码助手和针对大型机应用程序的 Watsonx 代码助手。这些新的代码生成助手旨在帮助提高业务开发人员的生产力，帮助他们改进代码质量，并通过自动化任务（如应用修复）简化其工作负载。Watsonx 还将推出一项新功能，允许用户构建自己的 AI 助手。这一功能即将推出 Watsonx Orchestrate，它将使用户能够为其特定市场定制自己的助手。

此外，IBM 还宣布扩展其 GPU 提供，涵盖 Nvidia 的 L40S 和 L4Tensor Core GPU，使 Watsonx 用户可以访问强大的硬件来处理其工作负载。企业还可以从 Red Hat Enterprise Linux AI（RHEL AI）和 OpenShift AI 的扩展支持中受益，以支持其 AI 工作负载。

除了现在开源的 Granite 外，Watsonx 用户还可以访问一系列 AI 模型，包括 StarCoder 和 Meta 的 Llama2。在 Think 大会上，IBM 宣布将有更多的第三方模型加入该平台，包括 Meta 的 Llama3。平台现在还包括 ALLaM（一个以阿拉伯语为重点的语言模型）和 Mistral AI 的大型模型。用户可以从各种模型中选择来运行其应用程序。

此外，该平台还在与其他供应商合作扩展，其中包括 AWS，IBM 的 Watsonx.governance 工具将提供给 Amazon SageMaker 用户，使他们能够监控和管理 AI 工具以解决风险和合规问题。Adobe 也正在与 IBM 合作，将 Red Hat OpenShift 和 Watsonx 引入 Adobe Experience Platform，使用户可以在 IBM 的设计平台中使用 IBM 的 AI 功能。

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