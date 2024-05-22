Adobe Lightroom新增AI魔术橡皮擦功能 支持消除内容和虚化效果

划重点: - 🎨 Adobe Lightroom 新增生成式 AI 工具，包括对象移除和 AI 镜头模糊效果。 - 📸 “Generative Remove” 功能可轻松删除照片中的不需要的物体或人物。 - 📱 AI 镜头模糊工具可一键应用多种模糊效果，提升背景虚化的自然度。

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:Adobe 最近为 Lightroom 添加了一些新的生成式 AI 工具，包括对象移除和 AI 镜头模糊效果。

其中，“Generative Remove” 功能是一项在移动端、网页和桌面应用中体验的测试版功能，由 Firefly AI 模型提供支持。用户可以轻松在图像中 “绘画” 不需要的物体或人物，然后通过点击按钮将其删除，为 Lightroom 增添了强大的删除工具。

与此同时，新的 AI 镜头模糊工具也已正式面向所有 Lightroom 用户开放。用户只需一键即可为图像的任何部分应用各种不同的模糊效果，同时自动估计视场深度，使背景模糊看起来更自然。

这些功能的添加使得使用 Lightroom 进行照片编辑变得更加简单和便捷，也为新用户提供了更友好的操作体验。

自去年推出生成式 AI 模型以来，Adobe 一直在不断将 Firefly 驱动的工具应用于其创意软件应用程序中，这些新功能的加入为用户带来了更多便利和可能性。

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