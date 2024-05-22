AI Pin 亮相后表现不佳 Humane 正在寻找买家

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:Humane，一家备受好评的AI Pin可穿戴电脑背后的初创公司，正为其业务寻找潜在买家。据报道，该公司由苹果前长期员工Imran Chaudhri和Bethany Bongiorno领导，目标售价在7.5亿至10亿美元之间。

售价699美元的AI Pin自首次亮相以来，因其响应缓慢和用户体验远未达到预期而受到广泛批评。尽管该设备旨在成为一种让人们更加活跃并减少对智能手机依赖的AI助手，但实际表现却未能如愿。

Humane开发了名为CosmOS的操作系统，专门为AI Pin设计。该系统连接到人工智能模型网络，以回答语音查询并分析内置摄像头捕捉的内容。设备还配备激光显示功能，可在佩戴者的手掌上投射信息。用户需按月订阅以保持设备的活跃状态。

报道指出，Humane已从包括OpenAI首席执行官Sam Altman在内的投资者那里筹集了2.3亿美元。据传，Altman正与苹果传奇设计师Jony Ive合作开发一款不相关的产品，以更好地展示人工智能的前景。

2023年，Humane被投资者估值为8.5亿美元，但这是在其首款产品遭到评论家批评之前。AI Pin的软件不够成熟且不一致，硬件表现也不尽如人意，存在电池寿命短和过热问题。Humane承诺通过固件更新解决这些问题，并于上周推出了OpenAI的GPT-4模型，以增强设备的智能性。

考虑到Humane希望获得的价格，其潜在买家名单可能相当有限。亚马逊、苹果、谷歌、Meta和微软都在大力进军人工智能领域，但尚不清楚Humane的知识产权能为他们的努力带来多大价值。

（举报）