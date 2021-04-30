ChatGPT改进的数据分析功能开始推送：速度与交互体验大提升

视频来自X博主@歸藏
站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:近日，OpenAI 推出了最新的ChatGPT数据分析优化功能，给用户带来了极大的惊喜。新的优化不仅提升了处理速度，还加入了可交互的图表和表格，使得数据分析工具更加完备和强大。
具体优化如下:
速度提升:GPT-4o 的速度优势使得数据分析过程更加迅速。
可交互图表和表格:新功能允许用户与数据可视化组件进行交互，这大大提高了数据分析工具的实用性和灵活性。
直接展示数据:上传的表格数据会直接在界面上展示，用户可以直观地看到数据并进行操作。
选择性询问:用户可以选择特定的行或列来询问问题，这样的设计使得用户能够针对特定数据进行深入分析。
全屏模式:全屏后界面布局变为左侧展示图表，右侧进行聊天交互，这种布局提高了工作效率并改善了用户体验。
交互式图表:大部分生成的常见图表支持交互操作，使用户能够根据需要调整视图，深入探索数据。
这些功能的更新，显然提升了 ChatGPT 作为一个数据分析工具的能力，使其更加完善和强大。用户现在可以更加方便地进行数据上传、分析和可视化探索，从而获得更深刻的数据洞察。这种集成了人工智能和高级数据可视化的解决方案，无疑将为数据分析师和业务用户提供巨大的帮助。
（举报）