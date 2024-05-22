法国人工智能初创公司 H 完成2.2亿美元种子轮融资

划重点: ⭐ 法国初创公司 H 完成了2.2亿美元的种子轮融资，获得了来自亿万富翁、风投基金和战略投资者的支持。 ⭐ H 公司的联合创始人团队来自谷歌旗下的人工智能公司 DeepMind，他们将致力于研发 AI 代理，提高工作效率。 ⭐ 该公司计划将融资用于扩大团队规模、支出计算能力和数据集，并实现全面人工智能（AGI）的目标。

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:法国初创公司 H（原名 Holistic AI）宣布在成立仅几个月后完成了2.2亿美元的种子轮融资，这样规模的种子轮融资并不常见。H 公司位于巴黎，以人工智能为基础，致力于研发新模型，并拥有一支出色的创始团队。公司联合创始人兼 CEO Charles Kantor 曾是斯坦福大学的一名研究人员。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

H 的其他四位联合创始人均曾就职于谷歌旗下的人工智能公司 DeepMind:Karl Tuyls 曾担任 DeepMind 的研究总监，专注于博弈论和多智能体研究;Laurent Sifre 是 DeepMind 的首席科学家之一，为多个旗舰项目（如 AlphaGo、AlphaFold 和 AlphaStar）做出了贡献;Daan Wierstra 是 DeepMind 的创始成员之一;而 Julien Perolat 则在 DeepMind 从事博弈论和多智能体研究工作。

H 将致力于研发 AI 代理，即自动化系统，能够执行传统由人类工作人员完成的任务。公司官网简洁地表示，H 正在研发 “前沿行动模型，以提高工人的生产力”。

H 的投资者包括一长串亿万富翁（或其家族办公室）、知名风投基金和一些战略支持者。亿万富翁名单中包括埃里克・施密特、泽维尔・尼尔、尤里・米尔纳、伯纳德・阿诺(通过 Aglaé Ventures)以及 Motier Ventures(拥有 Lafayette 集团的家族办公室)。

在风投名单中，投资者包括 Accel、法国国家投资银行的大型风险基金、Creandum、Elaia Partners、Eurazeo、FirstMark Capital 和 Visionaries Club。

最后，还有一些工业投资者，包括亚马逊和三星。有趣的是，UiPath 也是 H 的投资方。这家欧洲的机器人流程自动化独角兽公司将在商业化和伙伴关系方面帮助 H。

根据彭博社早前的报道，投资者将资金承诺分为股权和可转债。种子轮融资中约40% 是传统股权投资，意味着 H 公司出售了部分股份以换取资金。其余部分将在以后的一轮融资时转为股权。这部分的投资者所占股比将取决于公司的未来估值。

H 的创始团队已经组建了由25名工程师和科学家组成的团队，这表明该初创公司计划行动迅速。相比之下，另一家资金充裕的 AI 公司 Mistral AI 在招聘方面要谨慎得多。

H 还需要筹集大量资金用于支付计算能力和数据集。该公司表示希望实现全面人工智能（AGI）的目标，即 AI 能够在广泛的任务上表现出与人类智能可比的水平。但坦率地说，这只是一种营销承诺，因为没有人知道 AGI 会在何时发生，甚至是否会发生。

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