Gabby World V2:融合AI和区块链技术的全新龙与地下城风格游戏问世

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:在全新的Gabby World V2游戏中，玩家将迎来一个融合了人工智能和区块链技术的独特体验。这款创新游戏以Dungeons & Dragons为灵感，为玩家提供了创建和探索故事的机会，打造了完全不同的游戏世界。

游戏的核心玩法包括自定义角色的创建、每日新冒险章节的构建与挑战，以及全新的土地探索和战斗。目前，游戏处于Alpha测试阶段，仅对白名单成员开放。测试将于2024年5月15日至6月9日在Tabi测试网上进行，参与者将有机会赢取Gabby XPs和Tabi $GG代币。

对于希望加入Gabby World V2Alpha测试的玩家，需要获取测试网络代币并将其添加到Metamask钱包中，并通过访问测试网站并连接钱包，完成每日任务以增加获奖机会。

Gabby World V2通过融合AI和区块链技术，打造了一个创意十足、充满挑战的游戏世界。除了提供娱乐体验外，游戏还通过独特的奖励机制激励玩家积极参与。

新手指南:https://medium.com/@Gabby_World/gabby-world-v2-alpha-newbie-guide-72b8ceb97584

游戏测试地址:https://tabi.gabby.world/

（举报）