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Adobe 称印度是其增长最快的市场之一

2024-05-21 17:19 · 稿源：站长之家

划重点:

- 🚀 Adobe 在印度市场取得了快速增长，助力各行业企业采用数字化解决方案。

- 💻 Adobe 计划在印度推出数据中心基础设施，以满足当地数据法规和提高性能。

- 🎨 Adobe 致力于负责任地使用生成式 AI，保护知识产权并与其他机构合作。

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日 消息:Adobe India 是 Adobe 公司的第二大部门，如今拥有超过8000名员工，从1997年的单一开发中心发展成为全球企业。

Adobe (1)

Prativa Mohapatra 是 Adobe India 的副总裁兼总经理，她在上周的独家访谈中表示:“印度是 Adobe 目前增长最快的市场之一。让企业实现数字化转型的企业业务增长率非常惊人。”Adobe 在印度定位为关键参与者，协助各个行业的众多企业，包括金融服务、汽车、零售和航空等领域，采用数字化解决方案。这包括科塔克马辛德拉银行、HDFC 银行、ICICI Lombard 和 Bajaj Allianz General Insurance 等重要金融机构，以及塔塔克里克、联合利华、泰坦和阿迪达斯时尚等知名零售品牌。

最近，Adobe 宣布计划在印度的 Adobe Experience 平台中增加数据中心基础设施功能，预计今年晚些时候推出。这将包括 Adobe 实时客户数据平台和 Adobe 旅程优化器等应用程序。此举旨在满足当地数据驻留法规的要求，并提高印度企业提供实时个性化客户体验的效率。

根据最近的英特尔 - IDC 报告，印度有望成为一个重要的全球人工智能中心，预计 AI 投资增长速度将超过包括澳大利亚、日本和韩国在内的其他七个市场。到2027年，印度的人工智能市场预计将达到51亿美元。

Mohapatra 表示，多亏了 Adobe Experience Cloud，塔塔资本的月度网站访问量从25万增加到250万。这也使得推出新的数字内容所需的时间缩短了90%。

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