小红书回应平台可领养孩子：已清理 坚决抵制违法交易

如果是动漫图片，预处理器模型则选择anime或animedenoise，相对来说anime denoise比anime细节更多一点。如果是素描图片，则建议使用coarse，它从图片中粗略提取线稿图，忽略不突出的细节生图时自由度更高。写实图片，建议选择realistic。
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如果是动漫图片，预处理器模型则选择anime或animedenoise，相对来说anime denoise比anime细节更多一点。如果是素描图片，则建议使用coarse，它从图片中粗略提取线稿图，忽略不突出的细节生图时自由度更高。写实图片，建议选择realistic。
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近日，见实留意到很多商家在进行小红书域内的「群聊」运营，并取得了不错成绩，如某原创珠宝设计品牌，在小红书群聊内成交GMV占商家整体GMV高达50%!一直以来，小红书用户就以高质量和高互动性著称，这为品牌沉淀用户、提高转化率提供了天然优势，因此很多品牌都非常重视小红书用户。也因此，在见实过去和品牌的交流中，发现大家非常关注小红书和其他生态的联动，�
AI以及自研大模型的持续火热，让以原创内容为主导的小红书坐不住了。近期，据多个可靠消息来源透露，小红书正悄然加强其在人工智能领域的战略布局。其AI创新领域的领军人物张德兵所领导的大型模型团队，已在内部产品中展开了自研通用大型模型基座“小地瓜”的灰度测试。与此同时，小红书的产品和设计核心人物邓超也在全力负责推动AI产品的探索工作。不过有据知�
01「失意青年」与「时髦小姨」最近爆火的「县城文学」可能是能让北上广深的年轻人与县城的年轻人一起破防的东西。它所指并非一种文学题材，事实上，它其实是一种影像风格，一些时候称其为「县城美学」更为合适。“但是本身，我也是从小地方出来的，我记忆里的小地方，有自己的酸甜苦辣，有自己的开心与难过，我们看阳光灿烂的日子会被其中的荷尔蒙所吸引。
“活体外国人写评论区所有英语作业。”法国博主@Sahil星辰在小红书写下这段文案，配上“伤心偷妈头”的表情包，底下的小红书用户毫不客气，纷纷掏出自己的随堂练习，求问这道题是选A还是选B。内容社区出海本身就很困难，是另一层面的“打江山难、捍江山也难”，小红书出海还有很长的路要走。
在商业化路线摇摆多年之后，毛文超似乎终于下定决心，将小红书的盈利能力进一步增强。各路商业化人才的加入是其中一个表象。小红书所有的动作，都在让用户下单的难度变得“更低”，小红书电商仍在努力趟出一条属于自己的独特道路。
见实留意到越来越多品牌开始通过在小红书做私域提升转化了。令我们好奇的是，在这个以种草著称的生活方式社区里，究竟要怎么通过私域提升转化?我们联系了多家正在小红书上经营私域的品牌商家，其中一家告诉见实一个真香的结果:他们重点使用了小红书群聊，且群聊用户中的转化率是非群聊用户的300倍!这样的案例，在小红书并不是孤例。”「世大家」也提到，他们在�
五一出门旅游，如果你在做攻略时，遭到搭子连续否定，别急着与对方battle，可能是你俩参考的平台不同。人们出游做攻略时，经常会在美食、美景的选择上，分成“大众点评党”和“小红书党”，两派在各自平台浏览后，推荐的往往大相径庭。面对小红书的咄咄逼人，大众点评并非难以招架;关于出游时的美食、景点选择，潘哥与家属之间，也许还要再battle一下。
多个独立消息源透露，小红书正悄然推进其在人工智能领域的布局。其AI创新领军人物张德兵所领导的大模型团队，已在内部产品中进行了自研通用大模型基座“小地瓜”的灰度测试。这一举动无疑进一步印证了小红书在AI领域布局的决心。
随着小红书对电商的扶持，不少个人店铺销量也节节攀升，近期在小红书刷到一个卖墨镜的个人店，销售额破200W+，今天来拆解户外防晒店个人商家。一、简介售卖平价墨镜，个人号，发文318篇，内容是图文和视频配合，目前小红书7100粉丝，转化路径从商品笔记转化到小红书店铺，店铺两款产品销量4W+起。图1:户外防晒店主页从第三方数据看，其近1个月涨粉3K多，卖货的同时，
我是江河，今天来聊小红书铺量，过去我对“铺量”始终有抵触心理。但我看到一些品牌，依靠批量铺直发类达人、配合广告投放，慢慢从白牌转到品牌，铺量仍适合前期打法;我也逐步意识到，批量饱和度投放，不就是广告投放的本质吗?脑白金、喜之郎、小罐茶等品牌，不就是依靠多套优质素材，大众媒体批量投放实现。晒单笔记不仅出现在电商行业，私域客户也可以通过真实的用户测评去做。
Visible AI Inbox是一个专为风险投资公司设计的工具，它能够自动解析、结构化和图表化投资组合公司的数据，从而提供清晰的投资组合洞察。产品通过AI技术帮助用户从电子邮件和文件中提取信息，与现有的数据结合，创建一个投资组合指标和洞察的真实来源。它还允许创始人以他们喜欢的方式分享数据，同时确保数据安全，采用SOC 2认证、TLS 1.2加密和AES-256静态加密等安全措施。
DokeyAI是一个提供超过1800个AI网站和AI工具的目录与产品展示平台。它通过Photo AI等技术增强了用户喜爱的工具，覆盖了43个不同的类别，包括会计金融、动画3D建模、建筑室内设计、艺术图像生成、聊天机器人、编程数据库助手等。DokeyAI旨在为用户提供一个集中的平台，以发现和使用各种AI增强的工具。
Nowadays是一个AI驱动的企业活动规划平台，旨在简化活动策划流程，通过电子邮件和电话与最佳场地进行谈判，为公司活动找到合适的地点。它通过AI技术提供快速响应时间，作为IATA认证的旅行代理运营，并提供无限范围的场地搜索，确保结果与活动标准相匹配。此外，AI还协助全球范围内与场地进行谈判，帮助用户节省成本。
Unify AI是一个为开发者设计的平台，它允许用户通过一个统一的API访问和比较来自不同提供商的大型语言模型(LLMs)。该平台提供了实时性能基准测试，帮助用户根据质量、速度和成本效率来选择和优化最合适的模型。Unify AI还提供了定制路由功能，允许用户根据自己的需求设置成本、延迟和输出速度的约束，并定义自定义质量指标。此外，Unify AI的系统会根据最新的基准数据，每10分钟更新一次，将查询发送到最快提供商，确保持续达到峰值性能。
ChatVid.AI 是一个利用人工智能技术，通过生成用户界面来提升视频学习效率的平台。它通过AI技术生成的界面，让用户能够更快速地获取视频内容的核心信息，减少观看时间，提高学习效率。产品背景信息显示，它可能与当前流行的AI技术如LLaMA 3 大模型和GPT-4 Omni等有关联，表明其技术先进性和创新性。
Crusoe提供可扩展的、气候对齐的数字基础设施，专为高性能计算和人工智能优化。我们的创新方法通过使用浪费的、孤立的或清洁能源来减少温室气体排放，支持能源转型，并最大化资源效率。
AI 论文速递是一个专注于人工智能领域的学术资源分享平台，旨在帮助研究人员和学者快速获取最新的人工智能研究论文。该平台通过聚合各大学术会议和期刊的论文，为用户提供一个集中的、易于访问的信息源，从而促进知识的传播和学术的交流。
Dolphin 2.9.1 Mixtral 1x22b是由Cognitive Computations团队精心训练和策划的AI模型，基于Dolphin-2.9-Mixtral-8x22b版本，拥有Apache-2.0许可。该模型具备64k上下文容量，通过16k序列长度的全权重微调，经过27小时在8个H100 GPU上的训练完成。Dolphin 2.9.1具有多样的指令、对话和编码技能，还具备初步的代理能力和支持函数调用。该模型未进行审查，数据集已过滤去除对齐和偏见，使其更加合规。建议在作为服务公开之前，实施自己的对齐层。
PowerToys 是微软推出的一款面向高级用户的系统增强工具集，旨在提高用户的工作效率和系统使用体验。它包含了多种实用工具，如颜色选择器、窗口管理、文件资源管理器插件等，以帮助用户更好地管理他们的Windows系统。
美间AI创意商拍是一个专注于电商领域的在线设计平台，它通过人工智能技术，帮助用户快速生成电商所需的各种设计图，如主图、头图等。该平台的核心优势在于其高效的设计生成速度和丰富的模板资源，能够满足不同品类商品的设计需求，从而提升电商运营的效率和效果。
Truecaller是一个全球领先的平台，致力于验证联系人和阻止不受欢迎的通信。它使人们之间的安全和相关对话成为可能，并使企业与消费者之间的联系更加高效。Truecaller致力于在数字经济中建立通信信任，特别是在新兴市场。自2009年在斯德哥尔摩成立以来，Truecaller已经成为超过3.83亿活跃用户日常通信的重要组成部分，自推出以来下载量超过5亿次，2021年识别并阻止了近380亿次不受欢迎的呼叫。Truecaller由经验丰富的管理团队领导，是一个具有企业家精神的公司。
Mistral-7B-v0.3是由Mistral AI团队开发的大型语言模型(Large Language Model, LLM)，它是Mistral-7B-v0.2的升级版，具有扩展到32768的词汇量。该模型支持文本生成，适合于需要文本生成能力的应用场景。目前，该模型没有内容审核机制，团队正在寻求社区合作，以实现更精细的内容审核，满足需要内容审核的部署环境。
CodiumAI Cover-Agent 是一款利用生成式AI自动化测试生成和增强代码覆盖的工具，旨在简化开发工作流程。它通过与大型语言模型（LLM）交互，为软件项目自动创建单元测试，确保测试的全面性和质量保证。Cover-Agent 计划集成到流行的CI平台中，社区被邀请合作并帮助扩展Cover Agent的功能，使其成为自动化单元测试生成领域的尖端解决方案。
腾讯混元助手是腾讯公司TEG技术工程事业群开发的一款AI聊天服务产品，旨在通过人工智能技术提供多样化的智能服务，包括文本问答、图片理解等。该产品使用腾讯混元大模型V1.7.6，能够生成文本、图片等多种形式的内容，为用户提供灵感和帮助。
LemonSpeak是一个旨在帮助播客制作者从他们的播客剧集中创建营销内容的在线平台，通过自动化技术节省时间，提高播客的发现性。它通过转录、摘要、创建SEO优化标题、节目笔记、博客文章等，帮助播客制作者扩大在线观众群，提升搜索引擎优化，使播客在播客目录中更具吸引力。
Neolocus是一个创新的在线设计平台，它利用人工智能技术帮助用户快速设计和装饰他们的生活空间。用户只需上传空间照片，选择风格偏好，Neolocus就能在一分钟内提供令人惊叹的渲染效果，并推荐相应的产品购买，实现梦想家居的构建。该平台不仅服务于个人用户，还特别为Airbnb房东提供服务，帮助他们吸引更多客户。Neolocus的技术背景包括在ROSHN PropTech Hackathon中获得金奖，成为沙特阿拉伯GAIA Cohort 1的一部分，并在2023年的Cityscape Global上展出。
Tap4 AI Web UI是一个开源的AI工具目录，由Tap4 AI Tools Directory构建。该项目旨在帮助每个人轻松构建自己的AI工具目录。你可以fork项目，一键部署到Vercel，并通过项目中的dataList更新你自己的AI工具。
VastGaussian是一个3D场景重建的开源项目，它通过使用3D高斯来模拟大型场景的几何和外观信息。这个项目是作者从零开始实现的，可能存在一些错误，但为3D场景重建领域提供了一种新的尝试。项目的主要优点包括对大型数据集的处理能力，以及对原始3DGS项目的改进，使其更易于理解和使用。
Chat GPT 4o是一个在线聊天平台，用户可以免费向GPT 4o提问并获得答案。它支持多语言，提供丰富的问答服务，并且能够与GPT-4、Claude3和Llama-3等其他AI模型进行结果对比。该平台的问答内容会公开显示，并可能被搜索引擎抓取。
THE ODD BIRDS AI PROJECT 是由Arvid Tappert发起的一个创新项目，专注于利用人工智能技术进行动画短片创作、角色开发以及AI模型的构建和训练。该项目通过结合AI技术与艺术创作，探索了动画制作的新领域，为动画师和设计师提供了一种全新的工作方式。