小红书回应平台可领养孩子：已清理 坚决抵制违法交易

AI以及自研大模型的持续火热，让以原创内容为主导的小红书坐不住了。近期，据多个可靠消息来源透露，小红书正悄然加强其在人工智能领域的战略布局。其AI创新领域的领军人物张德兵所领导的大型模型团队，已在内部产品中展开了自研通用大型模型基座“小地瓜”的灰度测试。与此同时，小红书的产品和设计核心人物邓超也在全力负责推动AI产品的探索工作。不过有据知�