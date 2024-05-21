腾讯问卷推出AI功能 已接入腾讯混元大模型

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:腾讯问卷宣布推出全流程 AI 解决方案，基于腾讯混元大模型，帮助企业提升调研的质量与效率。

腾讯问卷是腾讯旗下在线问卷调查平台，服务覆盖问卷调查、信息上报、在线测评等工作场景，帮助用户回收34亿份问卷。通过腾讯混元大模型的接入，腾讯问卷在问卷设计、投放、回收、分析环节都能提供 AI 解决方案。

在问卷设计环节，用户可以用自然语言描述需求，AI 可以生成定制化问卷并检查质量，提升填答体验。在投放环节，AI 可以自动圈定样本、投放、筛选，提升投放精准度。投放完成后，AI 可以识别无效问卷并剔除，支持一键生成分析报告，提升分析效率。

此外，AI 还能对主观文本题进行观点聚类和总结，帮助提炼填答者的观点，提升分析效率。

腾讯问卷的 AI 功能基于腾讯混元大模型，该模型在技术上不断探索，已拓展至万亿规模，并在国内率先采用混合专家模型（MoE）结构，总体性能相比上一代 Dense 模型提升50%。腾讯混元还在多模态能力方面取得成果，支持生图、生视频、生3D 等多种领域。腾讯混元大模型也已被腾讯旗下协作 SaaS 产品全面接入，实现智能化升级。

（举报）