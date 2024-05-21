抖音快手微信公布微短剧备案细则 获得备案号后方可播出

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日 消息:微信平台近期宣布了对微短剧备案机制的重大调整。从今年5月27日开始，任何制作成本低于30万元的微短剧，都需要提交详细的成本配置比例报告，经过平台审核后才能获得备案号。这一举措旨在确保微短剧制作的透明度和规范性。而对于已通过审查的微短剧，如果需要进行内容变更，也必须遵循相应规定或提交申请。

与此同时，抖音平台也向短剧开发者和作者发出了通知。在5月30日之前，所有已经上线播出的短剧，必须按照抖音提供的模板准备材料，并等待在5月17日和5月23日开放的上传入口进行提交。从6月1日开始，新上线的短剧在上传至抖音平台时，除了常规的内容提交外，还需额外填写成本配置比例情况报告表和片酬承诺书。这些材料将由抖音平台统一收集后，向省级广电部门进行备案。

快手平台也紧随其后，发布了关于微短剧管理的公告。从6月1日开始，任何没有获得备案号的微短剧作品，将被禁止在快手平台上进行经营和推广。为了执行这一新规定，快手平台将对所有在平台上经营的微短剧作品进行审核。开发者必须严格遵守相关规定，不得采用任何技术手段来规避或对抗这些要求。如有违反，平台将根据问题的严重性，采取相应措施，最严重的情况下甚至可能封禁相关小程序。此外，快手还提醒现有的微短剧小程序开发者，在5月30日之前完成审核系统的接入工作，以确保顺利过渡到新的监管机制。

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