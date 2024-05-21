百度宣布文心大模型ERNIE Speed、ERNIE Lite全面免费

Truecaller是一个全球领先的平台，致力于验证联系人和阻止不受欢迎的通信。它使人们之间的安全和相关对话成为可能，并使企业与消费者之间的联系更加高效。Truecaller致力于在数字经济中建立通信信任，特别是在新兴市场。自2009年在斯德哥尔摩成立以来，Truecaller已经成为超过3.83亿活跃用户日常通信的重要组成部分，自推出以来下载量超过5亿次，2021年识别并阻止了近380亿次不受欢迎的呼叫。Truecaller由经验丰富的管理团队领导，是一个具有企业家精神的公司。