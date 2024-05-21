百度宣布文心大模型ERNIE Speed、ERNIE Lite全面免费

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:刚刚，百度智能云宣布，文心大模型两大主力模型ERNIE Speed、ERNIE Lite全面免费，立即生效。
据悉，ERNlE Speed是百度2024年最新发布的自研高性能大语言模型，通用能力优异，适合作为基座模型进行精调，更好地处理特定场景问题。
而ERNIE Lite是百度自研的轻量级大语言模型，兼顾优异的模型效果与推理性能，适合低算力AI加速卡推理使用。
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站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:刚刚，百度智能云宣布，文心大模型两大主力模型ERNIE Speed、ERNIE Lite全面免费，立即生效。
据悉，ERNlE Speed是百度2024年最新发布的自研高性能大语言模型，通用能力优异，适合作为基座模型进行精调，更好地处理特定场景问题。
而ERNIE Lite是百度自研的轻量级大语言模型，兼顾优异的模型效果与推理性能，适合低算力AI加速卡推理使用。
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今日，百度智能云宣布文心大模型的两款主力模型ENIRESpeed、ENIRELite全面免费，即刻生效。这两款大模型今年3月发布，均支持8K和128k上下文长度。百度则更进一步，直接宣布两款主力模型免费，从天价”到骨折价”再到免费，大模型进入免费时代已然到来。
国内大模型全面进入价格战模式。在字节跳动、阿里、百度相继宣布旗下大模型降价之后，刚刚，腾讯也宣布加入战局。目前有混元-pro、混元-standard、混元-lite三个不同版本和尺寸的模型以API的形式面向企业和个人开发者开放。
如今的大模型厂商竞争有多激烈？字节跳动、阿里云、百度、科大讯飞等相继宣布自家大模型降价或免费，腾讯今天也加入其中。目前有混元-pro、混元-standard、混元-lite三个不同版本和尺寸的模型以API的形式面向企业和个人开发者开放。
今日，百度发布公告表示，文心大模型日均处理Tokens文本已达2490亿。使用大模型不应该只看价格，更要看综合效果，只有让AI应用效果更好、响应速度更快、分发渠道更广，才能让人们切实感受AI为社会生产带来的便利。其推理性能也实现了惊人的105倍增长推理成本却降低到了原来的1%。
腾讯云宣布大模型升级，旨在通过技术革新和价格调整，进一步推动人工智能应用的普及与发展。混元系列模型作为腾讯云的主力模型，迎来了全面的性能提升和价格调整。用户还可以将智能体以API形式分发和部署至各类场景，免费token额度更是从此前的100万提升至1亿，为开发者提供了更为广阔的创新空间。
今日，百度发布2024年第一季度财报，总营收315亿元，同比增长1%，归属百度的净利润70.11亿元，同比增长22%。在财报电话会上，百度创始人李彦宏透露，继上季度与中国三星、荣耀合作后，本季度，小米、OPPO、vivo等手机厂商均接入文心大模型API。这将为百度带来更多机遇。
欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。新鲜AI产品点击了解：https://top.aibase.com/1、阿里云宣布GPT-4级主力模型Qwen-LongAPI输入费用暴跌97%阿里云宣布将其GPT-4级主力模型Qwen-Long的API输入价格大幅降低，为用户带来极大的优惠和竞争力，使得购买文本处理能力变得�
百度公司今日公布了截至2024年3月31日的2024年第一季度财务报告，本季度，百度总营收达到315亿元，同比增长1%。在净利润方面，百度也取得了亮眼的成绩。”此外，财报还显示，2024年3月百度App月活用户达6.76亿，同比增长3%，季度在线营销收入170亿元。
在人工智能飞速发展的时代，模型计算力与成本往往是企业和开发者面临的最大瓶颈。腾讯云宣布了混元大模型系列全线降价，国内其他AI厂商也竞相降价竞争，使用大模型API服务的成本大幅下降。AI厂商们通过技术创新和价格调整，正在为用户带来更优质、更经济的人工智能体验。
围绕着字节AI的几个谜团，终于都在今天被揭开了。5月15日火山引擎Force原动力大会上，字节大模型进行了全系列更名，从云雀大模型升级为豆包大模型家族，一口气发布了9个豆包模型，其中包括通用模型pro版、通用模型lite版以及各个领域的垂类模型，并宣布正式对外服务。基本上我们可以确定，在经历了一年的混乱、整理、明确的过程后，字节AI的生态版图已经出现，从基座
Visible AI Inbox是一个专为风险投资公司设计的工具，它能够自动解析、结构化和图表化投资组合公司的数据，从而提供清晰的投资组合洞察。产品通过AI技术帮助用户从电子邮件和文件中提取信息，与现有的数据结合，创建一个投资组合指标和洞察的真实来源。它还允许创始人以他们喜欢的方式分享数据，同时确保数据安全，采用SOC 2认证、TLS 1.2加密和AES-256静态加密等安全措施。
DokeyAI是一个提供超过1800个AI网站和AI工具的目录与产品展示平台。它通过Photo AI等技术增强了用户喜爱的工具，覆盖了43个不同的类别，包括会计金融、动画3D建模、建筑室内设计、艺术图像生成、聊天机器人、编程数据库助手等。DokeyAI旨在为用户提供一个集中的平台，以发现和使用各种AI增强的工具。
Nowadays是一个AI驱动的企业活动规划平台，旨在简化活动策划流程，通过电子邮件和电话与最佳场地进行谈判，为公司活动找到合适的地点。它通过AI技术提供快速响应时间，作为IATA认证的旅行代理运营，并提供无限范围的场地搜索，确保结果与活动标准相匹配。此外，AI还协助全球范围内与场地进行谈判，帮助用户节省成本。
Unify AI是一个为开发者设计的平台，它允许用户通过一个统一的API访问和比较来自不同提供商的大型语言模型(LLMs)。该平台提供了实时性能基准测试，帮助用户根据质量、速度和成本效率来选择和优化最合适的模型。Unify AI还提供了定制路由功能，允许用户根据自己的需求设置成本、延迟和输出速度的约束，并定义自定义质量指标。此外，Unify AI的系统会根据最新的基准数据，每10分钟更新一次，将查询发送到最快提供商，确保持续达到峰值性能。
ChatVid.AI 是一个利用人工智能技术，通过生成用户界面来提升视频学习效率的平台。它通过AI技术生成的界面，让用户能够更快速地获取视频内容的核心信息，减少观看时间，提高学习效率。产品背景信息显示，它可能与当前流行的AI技术如LLaMA 3 大模型和GPT-4 Omni等有关联，表明其技术先进性和创新性。
Crusoe提供可扩展的、气候对齐的数字基础设施，专为高性能计算和人工智能优化。我们的创新方法通过使用浪费的、孤立的或清洁能源来减少温室气体排放，支持能源转型，并最大化资源效率。
AI 论文速递是一个专注于人工智能领域的学术资源分享平台，旨在帮助研究人员和学者快速获取最新的人工智能研究论文。该平台通过聚合各大学术会议和期刊的论文，为用户提供一个集中的、易于访问的信息源，从而促进知识的传播和学术的交流。
Dolphin 2.9.1 Mixtral 1x22b是由Cognitive Computations团队精心训练和策划的AI模型，基于Dolphin-2.9-Mixtral-8x22b版本，拥有Apache-2.0许可。该模型具备64k上下文容量，通过16k序列长度的全权重微调，经过27小时在8个H100 GPU上的训练完成。Dolphin 2.9.1具有多样的指令、对话和编码技能，还具备初步的代理能力和支持函数调用。该模型未进行审查，数据集已过滤去除对齐和偏见，使其更加合规。建议在作为服务公开之前，实施自己的对齐层。
PowerToys 是微软推出的一款面向高级用户的系统增强工具集，旨在提高用户的工作效率和系统使用体验。它包含了多种实用工具，如颜色选择器、窗口管理、文件资源管理器插件等，以帮助用户更好地管理他们的Windows系统。
美间AI创意商拍是一个专注于电商领域的在线设计平台，它通过人工智能技术，帮助用户快速生成电商所需的各种设计图，如主图、头图等。该平台的核心优势在于其高效的设计生成速度和丰富的模板资源，能够满足不同品类商品的设计需求，从而提升电商运营的效率和效果。
Truecaller是一个全球领先的平台，致力于验证联系人和阻止不受欢迎的通信。它使人们之间的安全和相关对话成为可能，并使企业与消费者之间的联系更加高效。Truecaller致力于在数字经济中建立通信信任，特别是在新兴市场。自2009年在斯德哥尔摩成立以来，Truecaller已经成为超过3.83亿活跃用户日常通信的重要组成部分，自推出以来下载量超过5亿次，2021年识别并阻止了近380亿次不受欢迎的呼叫。Truecaller由经验丰富的管理团队领导，是一个具有企业家精神的公司。
Mistral-7B-v0.3是由Mistral AI团队开发的大型语言模型(Large Language Model, LLM)，它是Mistral-7B-v0.2的升级版，具有扩展到32768的词汇量。该模型支持文本生成，适合于需要文本生成能力的应用场景。目前，该模型没有内容审核机制，团队正在寻求社区合作，以实现更精细的内容审核，满足需要内容审核的部署环境。
CodiumAI Cover-Agent 是一款利用生成式AI自动化测试生成和增强代码覆盖的工具，旨在简化开发工作流程。它通过与大型语言模型（LLM）交互，为软件项目自动创建单元测试，确保测试的全面性和质量保证。Cover-Agent 计划集成到流行的CI平台中，社区被邀请合作并帮助扩展Cover Agent的功能，使其成为自动化单元测试生成领域的尖端解决方案。
腾讯混元助手是腾讯公司TEG技术工程事业群开发的一款AI聊天服务产品，旨在通过人工智能技术提供多样化的智能服务，包括文本问答、图片理解等。该产品使用腾讯混元大模型V1.7.6，能够生成文本、图片等多种形式的内容，为用户提供灵感和帮助。
LemonSpeak是一个旨在帮助播客制作者从他们的播客剧集中创建营销内容的在线平台，通过自动化技术节省时间，提高播客的发现性。它通过转录、摘要、创建SEO优化标题、节目笔记、博客文章等，帮助播客制作者扩大在线观众群，提升搜索引擎优化，使播客在播客目录中更具吸引力。
Neolocus是一个创新的在线设计平台，它利用人工智能技术帮助用户快速设计和装饰他们的生活空间。用户只需上传空间照片，选择风格偏好，Neolocus就能在一分钟内提供令人惊叹的渲染效果，并推荐相应的产品购买，实现梦想家居的构建。该平台不仅服务于个人用户，还特别为Airbnb房东提供服务，帮助他们吸引更多客户。Neolocus的技术背景包括在ROSHN PropTech Hackathon中获得金奖，成为沙特阿拉伯GAIA Cohort 1的一部分，并在2023年的Cityscape Global上展出。
Tap4 AI Web UI是一个开源的AI工具目录，由Tap4 AI Tools Directory构建。该项目旨在帮助每个人轻松构建自己的AI工具目录。你可以fork项目，一键部署到Vercel，并通过项目中的dataList更新你自己的AI工具。
VastGaussian是一个3D场景重建的开源项目，它通过使用3D高斯来模拟大型场景的几何和外观信息。这个项目是作者从零开始实现的，可能存在一些错误，但为3D场景重建领域提供了一种新的尝试。项目的主要优点包括对大型数据集的处理能力，以及对原始3DGS项目的改进，使其更易于理解和使用。
Chat GPT 4o是一个在线聊天平台，用户可以免费向GPT 4o提问并获得答案。它支持多语言，提供丰富的问答服务，并且能够与GPT-4、Claude3和Llama-3等其他AI模型进行结果对比。该平台的问答内容会公开显示，并可能被搜索引擎抓取。
THE ODD BIRDS AI PROJECT 是由Arvid Tappert发起的一个创新项目，专注于利用人工智能技术进行动画短片创作、角色开发以及AI模型的构建和训练。该项目通过结合AI技术与艺术创作，探索了动画制作的新领域，为动画师和设计师提供了一种全新的工作方式。