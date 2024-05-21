​Inflection AI揭示新团队和计划，将情感AI嵌入商业机器人

划重点: - Inflection AI 宣布了其新的高管团队，包括 CEO Sean White、CTO Vibhu Mittal、COO Ted Shelton 和产品负责人 Ian McCarthy。 - 公司决定聚焦情感智能领域，打造能够适应和反映企业独特沟通需求的同理心聊天机器人。 - Inflection AI 已经在 EQ 方面进行了两年的研发，并具有在情感对话方面的先发优势。

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:前不久，Inflection AI 的首席人工智能专家之一 Mustafa Suleyman 离职加入微软 AI 部门，这一消息在科技界引起了广泛的关注。然而，对于留在 Inflection AI 的命运，人们却没有过多讨论。Inflection AI 曾获得15.25亿美元的融资，并用其中的一大部分资金开发了一款名为 Pi 的情感共情个人 AI 助手。随着 Suleyman 和大约70名团队成员加入微软，Inflection AI 将会怎样发展成为一个问题。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

在上周与 VentureBeat 的独家采访中，Inflection AI 揭示了其新的领导团队，该团队由经验丰富的硅谷资深人士组成。新任 CEO Sean White 是用户体验和增强现实领域的专家，最近曾领导 Mozilla 的研发工作。新任首席技术官 Vibhu Mittal 在研究生期间曾参与早期的生成式人工智能研究，并参与了谷歌翻译的开发工作。新任首席运营官 Ted Shelton 来自 Bain & Co，在该公司为企业提供人工智能应用咨询服务。产品负责人 Ian McCarthy 在微软、索尼、雅虎和 LinkedIn 等公司拥有丰富的经验。

尽管 Suleyman 离职，但创始人 Reid Hoffman 选择不解散 Inflection AI，而是继续加大投入。虽然他没有透露公司还剩下多少资金，但在接受 VentureBeat 的采访时表示公司的资金足够支持18个月的运营。如今，该公司宣布了重新调整的使命:在行业巨头如 OpenAI、微软和谷歌将认知能力放在首位之际，将其领导地位聚焦在情感智能领域。公司的商业计划是为其他企业构建具有同理心的聊天机器人，这些机器人能够适应和反映企业的独特沟通需求。

Inflection AI 的团队致力于发展所谓的 “EQ”（情商），他们认为这是一个关键但经常被忽视的组成部分，这将使他们在渴望得到真正有帮助的聊天机器人互动的市场中脱颖而出。该团队表示，EQ 意味着系统能够察觉用户的情绪，并以一种体贴和有帮助的方式做出回应。企业希望聊天机器人能够做到这一点，但目前还没有找到解决方法。Shelton 表示:“现在你给企业打电话，会得到一连串不认识你的人接电话，他们不了解你。假设你给希尔顿或者其他酒店连锁打电话，他们能够记得你，并说‘嗨，Matt，很高兴听到你的音。上次你在 Palm Springs 预订了我们的酒店，你又要去那里了!’”

Inflection AI 在过去两年中一直致力于情感智能的研发，他们的几个模型是根据真实人际对话的大量数据进行训练的，这些数据教会它如何回应人们表达的深层个人问题。该公司还通过所谓的 “同理心细调” 进一步优化模型，使其个性化。该细调几乎与预训练本身的规模相当，Mittal 说道。与竞争对手相比，Inflection AI 的方法与其专注于预训练数据的大小不同。Mittal 表示，这些竞争对手使用的是同样的训练数据，即网络上的文本数据。但是对于 EQ 来说，这些数据要难以获取得。

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