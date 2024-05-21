​微软发布AI工具 Recall，帮助你找到那些找不到的文件

划重点: 🔍 Microsoft 推出 Recall AI，为你的电脑提供了 “照片记忆” 功能。 🔍 只有 C o p i l o t+ PC 系列才能使用这一功能，目前限定在特定型号电脑上。 🔍 Recall AI 允许用户使用语音查询文件、网站或电子邮件，并通过 AI 进行索引和搜索。

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:微软全力投入 AI PC 竞赛。在 Build 大会上，微软宣布了一些令人兴奋的消息，例如推出 C o p i l o t+ PC 系列以及即将到来的 C o p i l o t的人工智能更新。该公司还宣布了 Recall AI，这是微软描述为电脑的 “照片记忆” 功能。

Recall AI 功能允许用户使用语音查询文件、网站或电子邮件。例如，您可以询问它是否能找到上周收到的老板发送的会议日程表的电子邮件，或者能否打开您记录的某个笔记，而无需使用电脑的搜索选项。

Recall AI 会记录用户的屏幕，并使用 AI 进行索引，以便进行搜索。您可以用自然语言描述您对文件的记忆，比如 “讨论员工入职的 PDF 文件”，而不需要搜索确切的文件名，就像与一位同事交谈一样。它还可以快速找到文档的最新版本，让您更轻松地获取所需信息。

该功能捕捉您在电脑上的操作，但微软保证数据会保留在设备本地，您不必心您的信息会传输到云服务器。该公司还表示，不会使用任何捕获的信息来训练 AI 模型。用户还可以查看、编辑和删除所有捕获的内容，并通过时间线浏览以找到所需的信息。

目前，Recall AI 仅适用于 C o p i l o t+ PC 系列，因为它需要在设备上运行。它仅适用于具有 ARM64处理器、Snapdragon X Elite 和 X Plus、225GB 或更多存储空间以及16GB 或更多内存的电脑。

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