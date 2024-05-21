谷歌相册将在夏季推出 “Ask Photos” 助手功能 提升搜索、识别照片能力

划重点: - 谷歌相册将引入 “Ask Photos” 功能，利用人工智能技术提升搜索和识别照片的能力。 - “Ask Photos” 可以根据位置、照片出现次数等数据，智能地识别特定物品或人物，并给出准确的搜索结果。 - 这项功能还可以深入搜索和展示特定主题的照片，帮助用户回忆和记录重要时刻。

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:谷歌相册已经具备了强大的搜索功能，但谷歌正在使用 Gemini 技术将这些功能提升到一个新的水平。

在前不久的 I/O 大会上，谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊宣布了 “Ask Photos” 功能，这是一项新功能，预计在今年夏天推出，将使谷歌相册在理解用户搜索需求方面变得更加智能，通过人工智能技术来连接各种信息，实现更复杂的搜索请求。皮查伊向应用程序问道:“我的车牌号是多少?” 目前，搜索车牌号需要在许多不同车辆的照片中进行滚动查找。但在这里，谷歌相册足够智能，能够根据位置、多年来照片中出现的次数和其他数据来确定用户的车辆，并返回一个文本回复和验证图片，显示实际的车牌号码。

皮查伊说:“Ask Photos 还可以帮助您以更深入的方式搜索回忆。” 他要求应用程序 “显示 Lucia 的游泳进展”。Gemini 随后收集了一系列照片，总结了几年来孩子的游泳课程。皮查伊表示，Ask Photos 将在今年夏天推出谷歌相册，并将推出更多功能。

为了说明这项服务对数百万用户有多重要，谷歌的首席执行官表示，自从 “将近9年前” 推出以来，谷歌相册每天收到60亿个上传的照片和视频，这是非常庞大的数据量存储在谷歌的服务器上。

这项功能利用人工智能技术提升了搜索和识别照片的能力，可以更智能地搜索特定物品或人物，并展示特定主题的照片。这对于用户来说是一个重要的功能，可以帮助他们快速找到和记录重要时刻的照片。预计这项功能将在今年夏天上线，为用户提供更好的使用体验。

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