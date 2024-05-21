字节跳动豆包大模型价格清单公布：25元起 采用预付 / 后付模式

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:字节跳动旗下的火山引擎官网最近对豆包大模型的定价进行了更新，详细列出了该模型不同版本和规格的售价，起价仅为25元。这一更新全面展示了豆包通用模型在性价比上的优势，尤其是其主力模型pro-32k，相较于同行业其他模型，价格降低了惊人的99%，同时在TPM（每分钟处理Tokens数量）上达到了同规格模型的2.7至8倍，展现了其卓越的性能价值比。

豆包大模型，曾用名“云雀”，作为国内首批通过算法备案的大模型之一，已经成为国内使用量最大、应用场景最广泛的大模型之一。该模型每日能处理高达1200亿Tokens的文本量，并能生成3000万张图片，证明了其强大的处理能力。

豆包大模型家族包括多种成员，如Pro、Lite、角色扮演模型、语音合成模型、声音复刻模型、语音识别模型、文生图模型以及Function Call模型等，满足不同用户的需求。在计费模式上，豆包通用模型采取了灵活的后付费模式，根据实际使用的Tokens量来计算费用。对于32k及以下窗口版本的模型，其限流标准为10K RPM（每分钟请求数）和800K TPM，这一标准远超国内其他主流模型，确保了企业客户的业务需求得到满足。

针对长文本模型，豆包通用模型的pro和lite128k版本同样表现优异，其模型限流为1K RPM和400K TPM，大幅超越了国内其他同规格模型。此外，火山引擎还提供了预付费模式，企业可以购买特定模型的TPM配额，无需再为Tokens消耗付费，为企业可能面临的流量波动提前规划好算力。

火山引擎强调，豆包大模型的目标是为客户提供灵活且经济的付费选项，通过后付费和预付费两种计费方式，满足不同企业的需求，帮助企业以极低的成本使用大模型，推动大模型的广泛应用和落地。

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