微软推出Windows11 AI PC：Recall功能可记住用户所有交互行为

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:在微软公司新园区举行的特别活动中，微软推出了全新的Windows PC品类——专为AI体验设计的Windows11AI PC。这款新PC品类引入了一项突破性的技术:Recall功能，它赋予了电脑前所未有的“记忆”能力，能够记录并回忆用户的所有交互行为。

Recall功能是微软在Build开发者前瞻大会中首次展示的，它允许用户搜索和检索在设备上执行的任何操作。这项工具不仅记录用户在应用程序中的活动，还能跟踪实时会议的交流内容，甚至记忆用户访问过的网站。

用户可以通过简单的“Recall”操作，像使用AI搜索引擎一样，获取特定时间段的操作快照，从而了解整个交互过程的完整脉络。所有在电脑上的操作都会被展示在一个可滚动的时间轴上，配合实时字幕（Live Captions）功能，用户甚至能够搜索实时会议和视频内容。

这项功能的引入极大地提升了用户的生产力，它通过个人语义索引，使用户能够快速且直观地找到所需的信息。此外，Recall功能的所有快照都存储在本地，用户可以完全控制自己的数据隐私，随时删除不需要的快照或选择暂停使用Recall功能。

然而，值得注意的是，Recall功能并不适用于所有搭载Windows11的电脑。用户若想使用这项功能，必须购买通过了微软认证的硬件设备。

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