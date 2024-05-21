好莱坞指控OpenAI非法使用她的声音

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:好莱坞著名影星斯嘉丽·约翰逊最近指控OpenAI非法使用了她的声音，并要求下架ChatGPT中的相关语音模式。斯嘉丽指责ChatGPT中的"Sky"模式与她本人的声音相似度极高，超过90%，并认为该模式可能是模仿了她的声音。

斯嘉丽曾为2013年的科幻AI电影《Her》中的女主AI配音，而OpenAI首席执行官Sam Altman也是这部电影的粉丝。在ChatGPT推出语音模式时，OpenAI曾联系斯嘉丽希望她为系统配音，但被她以个人原因拒绝。尽管如此，OpenAI后来发布的"Sky"模式和斯嘉丽的声音非常相似。

斯嘉丽在社交平台上发表长文，详述了整个事件的经过。她表示，尽管她拒绝了配音请求，但OpenAI还是发布了与她声音高度相似的"Sky"模式。Sam Altman在发布GPT-4o时在社交平台上发布的"Her"一词，似乎是在暗示斯嘉丽的声音。

斯嘉丽已经聘请了法律顾问，要求OpenAI详细说明"Sky"语音的创作流程，以保护她的肖像权、产品和身份。她强调，在当前深度伪造技术盛行的背景下，保护个人肖像、作品和身份是非常重要的。

作为回应，OpenAI已经在官网公布了ChatGPT中5个配音的详细创作流程。这些配音是从400多名专业配音和演员中挑选出来的，每位候选人都念了一份ChatGPT回复脚本。OpenAI根据情感、声音特质等方面审核了所有参与者的作品，最终选择了Breeze、Cove、Ember、Juniper和Sky五种声音。

这些配音演员在2023年6-7月期间在洛杉矶进行了录制，2023年9月25日，被选中的5个声音发布到了ChatGPT。这些配音演员也为OpenAI的新模型GPT-4o进行了配音。

由于斯嘉丽的指控，OpenAI已经同意暂停使用"Sky"模式的声音。这一事件再次引发了关于AI技术、版权保护和个人隐私的讨论。

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