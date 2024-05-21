英特尔推出新一代 Lunar Lake 芯片，将应用于 AI PC

划重点: ⭐ 英特尔计划在今年第三季度推出 Lunar Lake 笔记本处理器，旨在为 C o p i l o t Plus PC 带来全新的 AI 体验。 ⭐ Lunar Lake 芯片将采用 CPU、集成的 Xe2GPU 和神经处理单元（NPU），提供比其前身 Meteor Lake 更高的三倍 AI 性能。 ⭐ 英特尔计划在今年底前向全球80多款新笔记本型号中搭载40多万颗 Lunar Lake 芯片，以应对 AMD 的 Zen5和高通的 Oryon。

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:英特尔宣布将于今年第三季度推出其新一代 Lunar Lake 笔记本处理器，旨在为 C o p i l o t PC 带来全新的 AI 体验。

此次发布的 Lunar Lake 芯片将应用于超过80款新笔记本设计中，预计在今年底前向全球市场搭载40多万颗处理器。这一举措是英特尔在 AI PC 市场中的重要一步，旨在应对 AMD 的 Zen5和高通的 Oryon。

Lunar Lake 芯片将采用 CPU、集成的 Xe2GPU 和神经处理单元（NPU），并且据称其 NPU 的 AI 性能将是其前身 Meteor Lake 的三倍。具体而言，Lunar Lake 处理器的 NPU 将能够执行超过40万亿次操作每秒(TOPS)，远高于 Meteor Lake 芯片的10TOPS。这将为 AI PC 带来更强大的性能和更丰富的应用体验。

此外，英特尔计划在全球20多家笔记本制造商的设计中使用 Lunar Lake 芯片，以期满足日益增长的 AI PC 市场需求。而且，据称 Lunar Lake 处理器在稳定扩散1.5中的性能比基于 Arm 架构的高通骁龙 X Elite 芯片快1.4倍，为用户带来更出色的使用体验。

随着该芯片的问世，人们对 AI PC 性能和体验的期待也将进一步提升。这也将加剧英特尔、AMD 和高通在 AI PC 领域的竞争，推动整个市场的不断创新与进步。

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